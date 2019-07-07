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Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon modeli için ilk görseller ortaya çıktı. Patent görselleri paylaşılan telefonları ne zaman çıkış yapacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon

Akıllı telefonlar için çok parlak bir grafik çizemeyen Sony, geçtiğimiz günlerde ülkemizden de çekilmişti. Markanın akıllı telefon sektöründe istediği gelirleri bir türlü elde edememesine karşın, markanın bu konuda çalışmaları ise son bulmadı. Bu kez Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon modeli üzerinde çalışmalar başladı.

Yeni akıllı telefonların patent görsellerinin paylaşılmasıyla beraber ortaya çıkan detaylar, farklı bir modelle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Buna göre Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon hazırlıklarına başladı ve yeni modelle beraber önemli sistem değişiklikleri sunacak.

Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Neler Sunacak?

Paylaşılan patent görsellerine göre Sony, katlanabilir akıllı telefon sektörüne yeni bir yorum getirecek. Telefonların katlanabilir olduğunu göreceğiz ancak tamamen ortadan katlanan bir model görmek mümkün olmayacak. Bunun yerine yuvarlanabilir bir akıllı telefon sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Ekran rulo şeklinde sarılabilecek. Ekranın açılıp sonrasında ise sarılması için tam olarak nasıl bir sistem kullanılacağı ise net değil. Bunun için özel olarak sunulan bir elektrik sisteminin olup olmayacağını bilemiyoruz. Manuel olarak sarılan ekranlarda sunulabilir.

Fakat beklenti elektrikli ya da benzeri bir şekilde katlanabilir bir akıllı telefon sistemi sunulması. Bu alanda eskisi kadar iddiası kalmayan Sony’nin söz konusu akıllı telefonlarla beraber sektörde yeniden söz sahibi olmaya çalışacağı kesin.

Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon

Tasarım konusunda uzun süredir beklentileri karşılayamayan ve artık satışları iyice düşen markanın, Sony Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon modeli için tanıtımı ne zaman yapacağı konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen bu modelin de amiral gemisi akıllı telefon modellerinden biri olduğunu göreceğiz.

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alan özelliklerle dikkat çekmesini beklediğimiz telefonun, özellikle kamera konusunda fark yaratması beklentisi de var. Tabii ki kamera kısmında ve teknik özellikler kısmında tam olarak nasıl bir seri sunulacağını şu an için bilmek oldukça zor.

Şimdilik sadece patent görsellerini görebiliyoruz. Tabii ki bu modelin diğer modellerde olduğu gibi ülkemizde satılmayacağını da ekleyelim.

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