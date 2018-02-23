Sony'nin Eski Modelleri Nihayet Spectre ve Meltdown Güncellemesini Aldı

Sony Mobile devamlı olarak güncellemelerini cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Xperia XZ Premium için “Spectre” ve “Meltdown” odaklı düzeltme yapıldıktan sonra iki yaşın üstünde olan Xperia XZ serisi bu güncellemeyi alacak telefonlarda gelecek sırada yer alıyorlardı.

Bu eski cihazların sahipleri de bugün itibariyle artık yeni 47.1.A.12.75 kurulum adına sahip güncellemeyi alıyorlar.

Güvenlik güncelleştirmesi aslında 1 Şubat 2018 tarihine sahiptir ve çoğunlukla CPU zayıflıkları için cihaz yazılımı düzeltmektedir. Donanım yazılımları hakkında diğer değişiklikler paket içerisinde belirtilmiyor. Paket yalnızca 120 MB boyutunda geliyor. Bu güncelleştirmenin, üç telefonun hem çift SIM hem de tek SIM sürümlerine uygun halde dağıtıldığını hatırlatalım.

Meltdown ve Spectre Nedir?

Meltdown ve Spectre zararlıları akıllı cep telefonlarının CPU yavaşlamasına ve iktidarsız çalışmasına neden olan bir çeşit virüslerdir. Bu zararlılar telefonları gereksiz yormak ve sistemlerini yavaşlatmak üzere kodlanmışlardır. Ne şekilde yayıldıkları net olarak bilinmese de genellikle mobil internet gezintilerindeki reklamlar ile yayıldıkları düşünülmektedir. İşletim sistemi farketmeksizin Android veya iOS tüm cihazlara bulaşabilen ve cihazları kötü hale getiren zararlılardır. Bu zararlılara ilk müdahalede bulunan markanın Apple olduğunu not olarak belirtelim. Sony bir hayli gecikti diyebiliriz.