Sony’nin Yoshino Kod Adlı Yeni Amiral Gemisi 4K Ekran ile Gelebilir

Sony, geçtiğimiz ay, Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde planlanan ve bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu açıklaması beklenen basın toplantısı için davet gönderdi. Kod adı “Yoshino” olan bu cihaz ile ilgili sızan bilgilere göre donanım özelliklerinden bazıları Çin’in ünlü sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı.

Sony, Eylül ayında Xperia XZ akıllı telefonunu 2016 yılının ikinci yarısı için amiral gemisi olarak piyasaya sürdü. Yeni sızıntıya göre firmanın yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi “Xperia XZ 2” olarak bilinmekte, tasarım olarak ön çerçeveleri azaltılmış ve öncülünden biraz daha ucuz olabilir.

XZ 2 de 4K (3840 × 2160) ekrana sahip olduğu söylenmekte. Xperia Z5 Premium, böyle bir ekrana sahip olan şirketin ilk akıllı telefonu idi, ancak cihaz çok sınırlı bir lansman gördü ve oldukça pahalıydı. Sony’nin, RAM’i 4 GB’ye yükseltmesi bekleniyor ve bu da aslında firmanın premium cihazları için gecikmeli bir adım.

Sony, 27 Şubat sabah saat 8.30’da Orta Avrupa Saati veya Pasifik Saati ile 11:30 da MWC 2017‘de etkinliğine ev sahipliği yapacak. Xperia XZ 2 ve şirketin bu etkinliğe tanıtmayı planladığı diğer cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bu etkinlikte elde edeceğiz.