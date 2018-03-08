Avrupa Komisyonu, Shazam’ın Apple Tarafından Satın Alımını İnceleyecek
Geçtiğimiz Aralık ayında açıklanmayan bir miktarla, müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın aldığını duyurduktan sonra Apple, satın alma sürecindeki bir sonraki kilit adımla karşı karşıya...
Telegram 4.8 Yeni Özellikler İle Geldi
Telegram, dinlenmeden kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının son sürümü olan 4.8 de otomatik gece modu, video akışı ve Telegram ID...
Instagram, Öyküler için ‘Tür’ Modunu Yayınladı
Birkaç hafta önce, Instagram'ın kullanıcıların metin tabanlı hikayeler oluşturmasına ve çevrimiçi olarak paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan 'Tür' üzerinde çalıştığını öğrendik. Özellik...
Instagram Hikayelerine Farklı Yazı Stilleri Geldi!
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram "Yazı Modu" adı verdiği ve hikayeleri için sunduğu yeni bir özellik yayınlıyor. Hikayelere çeşitli stillerde yazı yazabilme yeteneğini getiriyor....
Instagram Görüntülü Sohbet Özelliği Ortaya Çıktı
Sosyal medyanın en aktif, aynı zamanda en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram için yenilikler bitmiyor. Hikayeler bölümünü sürekli olarak güncelleyen uygulama, yavaş yavaş...
YouTube Reklamları Ziyaretçilerin Bilgisayarlarını Madencilik İçin Kullanıyor
Kripto para birimleri son zamanlarda çok ilgi gördü. Yüzlerce farklı para birimi olsa da bitcoin piyasanın çoğunu kapsıyor. Para birimini çevrimiçi veya ATM'lerden satın...
Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır?
Instagram geçtiğimiz hafta kullanıcılarına son görülme özelliğini sundu. Bizler de Instagram son görülme özelliği kapatma üzerine bilgi verelim istedik. Bu özellik takip ettiğiniz kişiler veya...
Instagram Hikayelerine GIF Desteği Geliyor
Instagram hikayelerinizin yeterince renkli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hikayelerinize GIF desteği çok yakında geliyor. Giphy tarafından sağlanarak sunulacak olan bu destek ile hikayelerinizde birçok GIF...
Instagram Yeni Özelliği Çok Konuşulacak: Stalker’lara Kötü Haber!
Fotoğraf tabanlı sosyal medya olan Instagram son görülme özelliği ile gündemi bir anda sarstı. Instagram'ın henüz testleri devam eden bu özelliği büyük tepki alacak...
Facebook Yöneticisinden İtiraf: Messenger Çok Dağınık Hale Geldi!
Facebook'un mesajlaşma ürünleri başkan yardımcısı David Marcus Facebook Messenger kullanıcısının bir süredir sahip olduğu temel şikayetleri itiraf etti. "Facebook'un özel mesajlaşma servisi kendini çok...
Facebook Sahte Haberlere Savaş Açıyor: Facebook Gazetecilik Projesi
Facebook yeni bir özelliği test etmeye başladı: Facebook Gazetecilik Projesi. Son zamanlarda sosyal medya sahte haberlerin yayılma biçimi için gerçek bir çöplük olduğundan dolayı...
Instagram Bot Kullanımlarını Engelleyecek
Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından biri olması, Instagram’ın kullanıcılar tarafından da bir hayli önemli hale gelmesine neden oluyor. Öyle ki kullanıcılar, Instagram’ın gücünü...
Twitter Trump’ın Nükleer Füze Twitini Neden Kaldırmadı?
Donald Trump'ın nükleer savaşa davet eden twitlerini günlerdir kullanıcılar yoğun şikayet yağmuruna tuttular. Ancak Trump'ın bu twiti Twitter tarafından kaldırılmadı. İşte o twit; Türkçesi: Kuzey Kore...
Instagram Hikayeniz Aynı Zamanda Whatsapp Durumunuz Olabilecek
Geçtiğimiz Ekim ayında Facebook, bir hikayenin Facebook'a doğrudan gönderilmesini kolaylaştırarak Instagram Hikayeler'in kullanımını ve esnekliğini arttırdı. Şimdi Facebook Instagram ile WhatsApp'ı nasıl bir araya...
YouTube Videolarının İçinde Arama Yapılabilecek
Google Chrome kullanıcıları YouTube üzerinden izledikleri videoların içerisinde aramalar yapabilecek. Her geçen saniye daha da büyüyen YouTube kullanıcıların bir şeyi öğrenmek ya da görmek istediklerinde girdikleri...
Facebook, Universal Music ile Lisans Anlaşması İmzaladı
Facebook, Universal Music ile simge niteliğinde bir müzik lisans anlaşması imzaladı. Sadece sosyal ağın yanı sıra Instagram, Messenger ve Oculus gibi hizmetlerde de kullanılmak...
YouTube’un iOS Uygulaması Güncellendi Dikey Video ve HDR Desteği Geldi
Kullanıcıların artık akıllı telefonlarıyla canlı yayın yapmaya başlamasının ardından canlı yayın platformlarının sayısı artmaya başladı. Periscope ile başlayan canlı yayın platformlarına YouTube’da katılmıştı. Popüler video...
Twitter Hesapları Artık İki Adımlı Doğrulama İle Korunacak
Mikro blog sitesi Twitter kullanıcılarının güvenliği için iki adımlı doğrulama sistemini aktif hale getirdi. Kullanıcıların Twitter hesapları artık iki adımlı doğrulama ile korunacak. Sosyal medya...
Facebook’a Yeni Yüz Tanıma Özelliği! Etiketlenmemiş Olsanız Dahi…
Facebook kullanıcılarına bir fotoğrafta göründüklerinde bildirim alacakları bir yüz tanıma özelliğini eklediğini açıkladı. Bu yeni araç Facebook kullanıcılarının başkalarının fotoğraflarında görünmelerini sağlamasına yardımcı olması...
Facebook Yemleme İçeren Gönderilere Önlem Alıyor
Facebook zaman tünelindeki çok sayıdaki çöp gönderiyi azaltacak yeni bir politika açıkladı. Bundan sonra kullanıcılardan herhangi bir şekilde kendileri ile etkileşimde bulunmalarını isteyen tüm...
Instagram Yılbaşı Filtreleri Geliyor! Yeni Superzoom Sesleri!
Instagram Yılbaşı Efektleri son zamanlarda Instagram geliştiricileri tarafından üzerine yoğunlaşılmış şekilde test ediliyorlar. Şirketin en son güncellemesi ile Instagram resmen yılbaşı ruhuyla dolup taşıyor. Keyifle...
Instagram Kullanıcıları Artık Hashtag’leri Takip Edebiliyor
Instagram, kısa bir süre önce yarım milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştı ve şirket, "Direct" adlı yeni bağımsız bir mesajlaşma servisi gibi yeni fikirlerle uğraşmakla...
Facebook Messenger’da Yeni Özellik: Dünya Efektleri
Facebook Messenger World Effects yani Türkçe karşılığı Dünya Efektleri'ni tanıtarak Snapchat'in bir adım önüne geçmeye çalıştı. Böylece aralarındaki rekabetin de tüm hızıyla devam ettiği açıkça...
Twitter Tweetler İçin Yeni Yer İmi Oluşturma Özelliğini Test Ediyor
Twitter, sosyal medya platformunu geliştirmeye devam etmek için çalışıyor ve mikro bloglama sitesi en son, belirli bir tweet'i daha sonra incelemenize yardımcı olması için...
Upps! YouTube, Resmi Chromebook Reklamını Spam Olarak Engelledi
YouTube son zamanlarda genelde herhangi bir açıklama yapılmaksızın videoları spam olarak otomatik olarak işaretleyen çılgın algoritması nedeniyle sürekli eleştiriliyordu. Ana şirket Google, Chromebook için...
Mobil Ödemeler İngiltere’de Facebook Messenger Geliyor
Facebook, ilk kez Messenger üzerinden mobil ödemeleri Amerika dışında başlattı. Hizmet başlangıçta ABD'de 2015 yılında piyasaya çıktı ve kullanıcılar daha önce 50 doların altında...
Apple Mühendisinin, Kızının Viral iPhone X Videosu Yüzünden Kovuldu
Bu hafta başlarında Brooke Amelia Paterson tarafından YouTube'a bir video gönderildi ve bu videoda iPhone X gösterildi. Görüntüler, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinde bulunan kafeteryadan....
Twitter, Karakter Kısıtlamasını Sayısını 280 Karaktere Yükseltti
Twitter'ın 140 karakterlik sınırı, kullanıcılar için uzunca bir süre hayal kırıklığı yarattı. Şimdi, sosyal medya hizmeti, tutarlılığı kaybetmeden içeriğinizi izin verilen sınırlara sıkıştırmanın acısını...
Twitter Lite, Filipinler’de Ortaya Çıktı
Twitter, Filipinler'de Android işletim sistemi için 'Twitter Lite' adında yeni aplikasyonunu yayınladı. Şirket tarafından "şu anda dünyada olan biteni görmek için daha hızlı, veri dostu...
Apple Music Atağa Kalktı
İki yıl önce başlatılan Apple Music, mevcut kataloğuna büyük bir destek sağladı. Cupertino devi geçtiğimiz günlerde Apple Music abonelerinden önceki satış oranından daha düşük...