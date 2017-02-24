South Park: The Fractured But Whole Sistem Gereksinimleri

South Park: The Fractured But Whole oyununu bilgisayarınızın kaldırabilmesi için aşağıdaki sistem gereksinimlerine ihtiyacınız var. Yani en az bir core 2 duo işlemciye ihtiyacınız olacak.
Benim fikrim pek çoğunuzun bilgisayarının zaten bu donanımlara sahip ve ne kadar iyi ayarlarda oynarım diye düşünüyor. Detaylı sistem gereksinimlerini aşağıda belirtiyorum. Sorunuz olursa yorum alanını kullanarak paylaşım yapabilirsiniz.
South Park: The Fractured But Whole oyun konusu: Oyuncular bir kez daha “Yeni Çocuk” rolünü üstlenecek ve South Park’ın gözde Stan, Kyle, Kenny ve Cartman’a yeni bir komik ve çirkin RPG macerasına katılacaktır.
South Park: The Fractured But Whole Videosu (Trailer)