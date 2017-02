South Park: The Fractured But Whole Sistem Gereksinimleri

South Park: The Fractured But Whole oyununu bilgisayarınızın kaldırabilmesi için aşağıdaki sistem gereksinimlerine ihtiyacınız var. Yani en az bir core 2 duo işlemciye ihtiyacınız olacak.

Benim fikrim pek çoğunuzun bilgisayarının zaten bu donanımlara sahip ve ne kadar iyi ayarlarda oynarım diye düşünüyor. Detaylı sistem gereksinimlerini aşağıda belirtiyorum. Sorunuz olursa yorum alanını kullanarak paylaşım yapabilirsiniz.

South Park: The Fractured But Whole oyun konusu: Oyuncular bir kez daha “Yeni Çocuk” rolünü üstlenecek ve South Park’ın gözde Stan, Kyle, Kenny ve Cartman’a yeni bir komik ve çirkin RPG macerasına katılacaktır.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4700 2.6GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Ekran kartı: GeForce GT 720 v2 ya da Radeon HD 7670 v2

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 12 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-750 2.66GHz ya da Athlon II X4 645

Ekran kartı: GeForce GTX 460 ya da Radeon R7 260X v2

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 12 GB

South Park: The Fractured But Whole Videosu (Trailer)