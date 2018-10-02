HMD, PureView ticari markasını güvence altına aldığında şirketin bir Nokia kameralı telefonda çalıştığı belliydi. Ve yeniden dirilen markanın Nokia 9 PureView ile duyurulacağı bilgisi hiç kimseyi şaşırtmadı.

Bilginin sızmasına neden olan Roland Quandt‘a göre yeni hakim firma aracılığıyla satışın yakında başlayacağı bildiriliyor. Telefonun gelecek yıl için ertelendiği haberleri hayranlarını üzmüşken bu çıkan haber ile sevinmeleri kaçınılmaz bir gerçek olacak.

HMD‘nin planlanan iki etkinliği var. Sızan son bilgilerin sıklığına ve ayrıntı düzeyine bağlı olarak bu hafta (Ekim 4) Nokia 7.1 Plus‘ı göreceğimizden emin olabiliriz. Bu da PureView yeniden doğuşu için potansiyel bir mekan olmasına neden olacak.

Beş kamera var mı? Çok kameralı bir telefon geliştirmek için SoftBank ve Leica ile ortaklık kurdu. Ayrıca FIH Mobile de (yeni Nokia telefonları yapan Foxconn bayi) katıldı. Bu kesin bir ‘evet’ olmaktan çok uzaktır ama bu durumu daha makul kılmaktadır.

Bu arada, HMD ayrıca PureDisplay‘i de piyasaya sürdü. Bu da muhtemelen Nokia‘nın PureMotion ekran teknolojisinin takip edilmesi gerektiği anlamına geliyor.