Sözde OnePlus 7T Pro Telefonunun Görüntüleri Sızdırıldı!

Bu haftanın başlarında, iddia edilen OnePlus 7T Pro telefonunun canlı görüntüleri Weibo’da yayınlandı. Telefon bir kılıfın içine yerleştirildiğinden telefonun tasarımı bu fotoğraflarda görünmüyordu. Söylentiye uğramış OnePlus 7T Pro’nun yeni fotoğraf grubu tekrar ortaya çıktı.

Yine cihaz, tasarımını gizlemek için bir koruyucu altına gizlenmiştir. Ancak görüntülerden biri telefonun arka tasarımının çekiciliğini gösteriyor. İddia edilen OnePlus 7T Pro akıllı telefonun ön görüntüleri, çentiksiz bir ekran ile donatıldığını gösteriyor. Telefonun kenarları kavislidir ve alt çerçeveleri çok ince görünüyor.

Telefonun ince üst çerçevesine yerleştirilen hoparlör, OnePlus 7 Pro cihazından daha belirgin görünüyor. Çentiksiz tasarım, akıllı telefonun açılır bir selfie kamerası ile donatılacağını gösteriyor.

Söz konusu OnePlus 7T Pro’nun mavi renkli arka paneli koruyucu kılıf üzerindeki boşluklardan görülebilir. Arka panelin üst yarısında dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor. İlk iki kamera sensörü bir arada bulunurken, üçüncü sensör arasında küçük bir boşluk var.

Üçlü kamera kurulumunun altında bir LED flaş da olabilir. Telefon ekranının altında göründüğü için arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı yok. İddia edilen OnePlus 7T Pro’nun arka tasarımı, iki ay önceki piyasaya sürülen OnePlus 7 Pro akıllı telefon ile aynı.