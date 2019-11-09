Space Zoom ve Galaxy S11 Kamera Özellikleri

Samsung, Space Zoom adı verilen yeni bir kamera modu hakkında EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)’ya marka başvurusu yaptı. Bunun Samsung Galaxy S11 modelinde yer alacak kayıpsız zoom teknolojisinin adı olarak tahmin ediliyor. Galaxy S11’in de, kamerada bazı önemli güncellemeleri içeren amiral gemisi özellikleriyle Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce Samsung’un Galaxy S11’de yer alan kameraya Hubble olarak atıfta bulunduğu söz konusu olmuştu. Ayrıca amiral geminin bir periskop kamera kullanarak 5x optik zoom sunacağına dair söylentiler de oldu. Bundan dolayı Space Zoom’un, Samsung’un Galaxy S11’e kayıpsız zoom getirmeye çalıştığını biliyoruz.

Kameralara gelince, Samsung amiral gemisi telefonlarıyla güvenli bir şekilde oynuyor. Şirket, şimdiye kadar Huawei gibi markaların 50x yakınlaştırma özellikleri sundukları bir dönemde 2x yakınlaştırma desteği sundu. 5x optik zoom, Galaxy S10 üzerinde iyi bir yükseltme olacak, ancak Samsung orada durmayabilir.

Ayrıca Galaxy S11’in 108MP ana kamerasına sahip olacağı bildirildi. Samsung, şirketin Xiaomi ile birlikte geliştirdiği 108MP ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanacak. Yüksek megapiksel sensör ve kayıpsız zoom özelliği, Samsung’un rekabette yer almak için fotoğraf makinesinde bazı büyük geliştirmeler yapmak istediğini gösteriyor.

Apple, Google ve Huawei, donanım ve bilgisayar fotoğrafçılığı yoluyla amiral gemisindeki kameralarını geliştirmeye odaklandı. Google’ın Pixel 4’ü bir astrofotografi özelliğine sahipken, Apple iPhone 11’de etkileyici bir Gece Modu özelliği var. Bundan dolayı da Galaxy S11 ile bazı ilginç özellikler bekleyebilirsiniz. Ve 5x optik zoom da bunlardan biri.