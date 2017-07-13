Spam Maillerden nasıl Korunulur?

Spam mail benzerlerinden nasıl korunabileceğimizi sizlere özetle anlatacağız. Spam mailler en sık karşılaşmakta olduğumuz mail türevlerindendir. Mail adresinize geldiği zaman genel olarak istenmeyen klasörüne gelirler ve bu durum da o mailin spam olduğunun bir işaretidir. Bir mailin spam olması yani spam kutusuna düşmesi için insanlar tarafından çok şikayet edilmiş olması gereklidir. Ayrıca, bir mail göndericisinden aynı anda yüzlerce kişiye aynı mail gönderiliyorsa yine bu spam mail olarak posta kutusuna düşebilmektedir. Spam maillerin temel amaçları bu gibi çeşitli durumlarda hedef kişilere ürünlerinin tanıtılmasıdır. Yine sadece ürün tanıtımı değil, çeşitli virüslerinde yayılması amacıyla da spam mailler gönderilebilmektedir.

Spam Mailin Amacı

Bu gibi spam maillerin amaçları da oldukça tehlikeli olabilmektedir. Bazende iyi niyetle de yapılan mail gönderimleri de bu spam maillerinin arasına girebilmektedir. Yine ransomware virüsleri için en çok spam mailler tercih edilmektedir. Ransomware virüsleri olarak da özellikle Cryptolocker virüsü sisteminizse bulaştığı takdir de bütün verilerinizi özel bir anahtar ile şifrelemektedir. Özel şifrelemeden sonra ise onion sunucu ile bağlantı sağlıyor ve size bir pencere açıyor. BU pencere içerisinde de en kısa sürede istenilen ücreti ödemeniz istenmektedir. Eğer kısa süre içerisinde ücreti ödemezseniz sizden farklı şeyler de talep edebilmekteler. Saat ilerledikçe ücret yükselebilmektedir. Yine spam mailler çok farklı senaryolar vasıtası ile karşımıza gelebilmektedir.

Spam Maillerden Nasıl Korunuruz?

Bu mail tiplerindenk orunabilmek için ilk olarka kendinizi bilgilendirmelisiniz. Bilgi düzeyinizi arttırmalısınız. Çünkü gönderilecek olan bir e-posta eğer spam kategorisine düşmemiş ise yani Google veya hotmail, hangi sunucu ise artık o sunucu tarafından fark edilmemişse onun spam mail olup olmadığını sizin anlamanız gerekmektedir. Bu anlamda, size gönderilen mailde eğer size karşı çıkartılmış yüksek faturalar yazıyorsa, banka hesabınızdan gelmiş gibi görünüyorsa, veya internet servis sağlayıcınızdan gönderilmiş gibi görünüyorsa bu durumda yapmanız gereken işlem bellidir. Gönderici mail adresini kontrol etmeniz gerekir. Yani maili gönderen kişinin mail adresinde farklılık var ise o gerçek gönderici değildir. Örneğin gonderici@ttnet.com olduğunu farz edelim. Spam mailde ise gonderci@ttnet.com gibi bir mail adresi ile spam mailler yollanmaktadır. Bir adet “i” harfi eksik gördüğünüz gibi. Bu anlamda spam maillere dikkat etmelisiniz. Ayrıca tarayıcınıza bazı spam engelleyici eklentiler de kurabilirsiniz. Yine sisteminizdeki antivirüs programınız da çok güçlü olmalıdır.