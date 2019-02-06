Fatih ağında kullanılacak olan sayılı VPN programı var. Her VPN programının Fatih ağında başarılı olduğunu söylemek mümkün olmuyor. Hatta bazı programlarda düzenli güncellemeler yapıldığını ve çalışan uygulamaların zamanla çalışamaz hale geldiğini de söylemek gerekiyor. Haliyle bu alanda sayılı uygulama olduğunu görüyoruz.

Ayarları çalışan ve bu alanda en çok kullanılan uygulamaların başında da SparkVPN uygulaması geliyor. Sürekli olarak ayarları değişen uygulamanın, en güncel ayarlarına bakacağız. Böylelikle Fatih ağında kolayca gezinebilecek ve sınırlara takılmayacaksınız.

SparkVPN Ayarları Nelerdir?

SparkVPN ayarlarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi uygulamayı indirmeniz ve bu uygulama için yükleme yapmanız gerektiğini belirtelim. Uygulamayı açmanızın ardından SparkVPN özel dosyası için yükleme yapacaksınız.

İlk yapmanız gereken buradan ayar dosyasını indirmeniz. Özel ayar dosyanızı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın.

SparkVPN üzerinden Tweaks bölümüne giriş yapın ve indirdiğiniz dosyanın ımport edilmesini sağlayın.

İndirdiğiniz dosya direk olarak karşınıza çıkmayabilir. Bu durumda da geri butonunu kullanıp “ download ” klasörüne girmeniz ve ayar dosyasını indirmeniz gerekiyor.

” klasörüne girmeniz ve ayar dosyasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi ise SSH ayarlarınızı düzenlemeniz gerekiyor.

SSH ayarlarını düzenlemek için yine üst bar üzerinde yer alan profil sekmesine tıklamanız gerekiyor.

SparkVPN üzerinde SSH ayar sayfası açılacaktır. Fakat sizin bu kısma girmeden bir SSH hesabı açmış olmanız gerekiyor.

SSH hesabınızı oluşturmanız için bu bağlantıda yer alan siteyi kullanın.

Oluşturduğunuz hesabınızın bilgilerine göre uygulama üzerinden de ayarları yazmanız gerekiyor.

Site üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekiyor. Ardından size verilen host IP numarasını kopyalamanız gerekecek.

numarasını kopyalamanız gerekecek. Kopyaladığınız IP numarasını host kısmına kopyalamanız gerekiyor.

Aynı şekilde şifre ve kullanıcı adı kısımlarını da doldurmanız gerekiyor.

Tüm bu ayarlardan sonra Account Setting bölümü üzerinden “data compression” seçeneğini kapalı konuma getirmeniz gerekiyor.

Bu seçeneği kapatmamanız durumunda bağlantınızın gerçekleştirilmeyeceğini ekleyelim.

Son olarak yapmanız gereken işlem ise “Start” butonuna basarak VPN uygulamasını başlatmak olacaktır. Tüm işlemleri doğru bir şekilde yaptıysanız ve başlatma işleminde de sorun yaşamadıysanız internete sorunsuz bir şekilde bağlanmış olacaksınız.

Sorun yaşamanız durumunda port numarasının 8000’den 7200 numarasına çekilmesi gerektiğini de ekleyelim. Başa sorunlar için de yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.