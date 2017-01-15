SpellForce 3 Sistem Gereksinimleri PC için gerekli sistem gereksinimlerini hazırladık. Bilgisayarınız SpellForce 3 oyununu destekliyor mu? hadi öğrenelim. Önceki Spellforce oyunları şimdi oldukça tarihli ve yeni oyun gereksinimlerinin oldukça eski makinelere sahip kişilerin hala oynamalarına izin vermek için düşük olarak ayarlanmış gibi görünüyor.

Spellforce 3, melez bir RTS / RPG oyunudur. Kendi kahramanınızı yaratın, kendi orduyu inşa edin ve destansı 30 + saatlik hikayedeki Eo dünyası ile savaşın. Yorum alanını kullanarak bizlere sormak istediğiniz ne olursa bekliyoruz.

SpellForce 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 470 ya da AMD Radeon HD 5850 1024MB

Ram: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken Boş hafıza: 10 GB

SpellForce 3 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6GHz ya da AMD Athlon X2 7450

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 570 ya da AMD Radeon HD 6970

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 11

Gereken Boş hafıza: 10 GB

SpellForce 3 Videosu