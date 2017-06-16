Spotify, 140 milyon kullanıcıya ulaştı

Spotify hala dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayını hizmetidir. Bugün, geçtiğimiz yıl 126 milyon, bir yıl önce ise 100 milyon kullanıcısı olan Spotify 2017 yılındaki kullanıcı sayısının 140 milyonu geçtiğini açıkladı. Dolayısıyla bir yıl içinde en az 40 milyon kullanıcı eklemeyi başardı.

Şirket gerçek abone sayısını güncelledi. Spotify, dünyanın en büyük ücretli müzik akışı hizmetini de yapıyor ve Apple Müzik gibi rakipler sadece 27 milyon abonede (bu ayın başında) kalmış durumda.

Birçok rakip hizmetin aksine, Spotify’in sınırsız süreyle kullanılabilen ücretsiz bir alanı da vardır. Diğer müzik akış şirketleri sadece 1 ya da 3 aylık ücretsiz denemeler sunar ve bu, Spotify’in popülaritesi ile ilgisi olabilir.