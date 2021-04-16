Spotify Car Thing, Araç İçi Eğlence Sistemi Resmen Tanıtıldı!

Müzik akışı devi Spotify, yazılım destekli akış işiyle tanınıyor, ancak şirket uzun süredir ilgili donanımı piyasaya sürmeyi de planlıyordu. ABD şirketinin piyasaya sürdüğü ilk donanım, Car Thing adlı bir araç içi eğlence sistemi oldu.

Spotify Car Thing, bu ayın başlarında Apple’ın iOS’unda belirli kodlarda yer aldı ve hatta ilk olarak 2019 yılına kadar test edildi, ancak piyasaya sürülmedi. Şirket şimdi, en azından ABD pazarı için bir hamle yaptı ve Spotify Premium abonelerini hedefliyor. Cihaz, nakliye dahil Premium aboneleri için ücretsiz olarak satışa sunulacak.

Car Thing, bir LCD panelli bir dokunmatik ekrana sahiptir. Ayrıca kolayca kavranabilen büyük bir düğmesi var ve navigasyon için kullanılıyor. Favori müziği, Podcast’leri, çalma listeleri işlevlerini etkinleştirmek için üst ön ayarda eşit olarak dört düğme bulunuyor. Kullanıcılar, düğmeleri istedikleri gibi değiştirmeye karar verebiliyor. Akıllı cihaz ayrıca ses kontrol özellikleriyle birlikte geliyor.

Car Thing, Apple CarPlay veya Android Auto gibi modern araç içi bilgi-eğlence sistemlerine sahip olmayan araçlar için tasarlanmış. Cihazın boyutu 4,6 x 2,5 x 0,7 inç ve ağırlığı 3,4 oz (96 g). Cihaz, Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak veya bir AUX veya USB kablosuyla bağlanacak şekilde ayarlanabiliyor, ancak araç stereo sistemine bağlanması gerekiyor.

Spotify Car Thing’in perakende fiyatı 80 dolar, ancak şirket henüz satışa çıkacağı zaman bir zaman çizelgesi belirlemedi. Ne yazık ki, yalnızca ABD Spotify Premium aboneleri tarafından kullanılabilecek ve carthing.spotify.com aracılığıyla davet esasına dayanacak.