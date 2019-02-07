Spotify, Gimlet Media ve Anchor'u Satın Aldı!

Spotify, podcast yayın oluşturan Gimlet Media Inc. ve Anchor ile yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma gereceğince bu iki şirket podcast oluşturma, yayınlama ve görüntülenme üzerine desteklerine devam edece.

Gimlet, sınıfının en iyisi olan podcast stüdyosunu özel IP geliştirme, prodüksiyon ve reklam çerçevesinde geliştirecek. Anchor ise, podcast yaratıcıları için araç platformunu ve içerik oluşturucu tabanını getirecek.

Anlaşma işlemlerinin 2019 yılının ilk çeyreğinde son ermesi ve kapanış koşullarına tabi olması bekleniyor. Anchor şu anda tüm yeni podcast’lerin %40’ından fazlasını güçlendirmeye başladı.

Yakın zamanda Anchor Sponsorships adı altında bir kampanya başlatacak. Bu sayede şirket halihazırda reklam yoluyla gelir elde edebilen toplam podcastçı sayısını iki katından fazlasına yükseltecek.

Ayrıca Anchor, kullanıcıların podcast oluşturma, dağıtma ve para kazanma yöntemlerinin değişmediğini de belirtti. Bu sayede kullanacılar yine aynı şekilde mevcut profilleri ile kullanıma devam edecek.

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2008’de başlatılan Spotify, tüm zamanların en iyi müzik sitelerinden birisi haline geldi. Bir milyondan fazla kullanıcı ile yollarına devam eden şirket, bu anlaşma ile daha da fazla kişiye ulaşabilecek gibi duruyor. Satış sözleşmeleri bittikten sonra mevcut durumdaki değişiklikler şirket tarafından yayınlanacak.