Spotify Kayıpsız Müzik Hizmetini Deniyor

Spotify Eylül ayında yaptığı açıklamada, 40 milyon müşteriyi geçtiğini ve dünyanın en büyük gerçek zamanlı aktarım hizmetini, ek olarak 10 milyon abone kazanmasının da beş buçuk ay sürdüğünü açıkladı. Bir tweet’te, firma aktif 50 milyon aboneyi geçtiğini belirtti. 2016, genel olarak online yayın hizmetleri için mükemmel bir yıl ve firma şimdi kayıpsız CD kalitesinde sese sahip bir kademe test ederek abone sayısındaki ivmesini sürdürmek istiyor.

Reddit‘teki birçok kullanıcı, kayıpsız sese yükseltme yönünde bir teklif aldı fakat teklifi etkinleştirmeye çalışan kişiler “bu sizin bölgenizde mevcut değildir” diyen bir mesaj aldı.

Ekran görüntüsüne dayanarak, Spotify, CD kalitesinde ses çıkışı sunacak ve bu ses muhtemelen 1411kbps’de olacak. Buna karşılık, mevcut premium planları 320Kbps’de başlıyor. Spotify, fiyatların ve kayıpsız katmanın özelliklerini deniyor gibi görünüyor, çünkü ekran görüntüleri farklı yan ödeme detayları gösteriyor. Biri aylık ekstra 10 dolarlık tüm premium özellikleri ve CD kalitesinde ses sunmayı, diğeri 5 dolarlık ek bir ödeme ile sınırlı sayıda vinillerde indirim ve özel satış öncesi biletlere erişim imkânı sağlıyor.

Kayıpsız ses sunarak Spotify, Jay Z‘ye ait kayıpsız ses hizmetide sunan online müzik hizmeti Tidal‘a karşılık vermeyi planlıyor.