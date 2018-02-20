Spotify Kendi Akıllı Hoparlörünü Yapıyor!

Spotify bildiğiniz üzere bir müzik yayın hizmetidir. Ancak yeni bir iş ilanına göre artık şirket donanıma da geçmek istiyor. Özellikle şirket ile alakalı donanımlar inşa etmek istiyorlar. Bu da demek oluyor ki müzikle alakalı bir donanım olan Spotify akıllı hoparlörler çok yakında. Tedarik, dağıtım ve diğer lojistik faaliyetler için bugünlerde ortak aradıkları konusunda iddialar birkaç farklı ağızdan gelmeye başladı.

Bugün ortaya çıkan iş ilanı şunları söylüyor: “Her şeyden önce, çalışmalarınız dünyanın müziği deneyimleme şeklini etkileyecektir” En azından bu ifade doğrudan Spotify‘den müzik akışını gerçekleştirebilen Wi-Fi özellikli bir hoparlör anlamına geliyor. Yani biz bu cümleden bunu anladık. Ancak bunlar pek yeni icatlar sayılmaz. Halihazırda pek çok kablosuz hoparlör ve ses çubuğu bunu zaten yapabiliyor.

Spotify, ses kalitesinde piyasadaki oyuncularla rekabet etmeye çalışabilir ancak şu an pazarın en sevdiği terim “AI” kelimesidir. Artık akıllı hoparlör pazarına hakim en büyük etken AI yani yapay zeka. Akıllı hoparlörlerdeki bu tip özellikler artık bir rekabet avantajı olarak görülüyor.

Sıfırdan bir dijital asistan yapmak zor bir görevdir. Ancak başka seçenekler de vardır. Hem Amazon hem de Google akıllı hoparlör modellerine kendi dijital asistanlarını entegre etmesine izin verilmesi konusunda oldukça açık davranıyor. Bakalım Spotify kendi akıllı hoparlöründe hangisini seçecek?