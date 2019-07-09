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Spotify Lite Artık Google Play Store’da

Spotify, mobil veri kullanımı takip etmenize ve onu sınırlandırmanıza yardımcı olacak 10MB boyutunda yeni Spotify Lite uygulamasını piyasaya sürdü....

By Muhammed Arslan

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Spotify Lite Artık Google Play Store'da

Spotify artık yüksek veri planları ve sınırlı telefon depolama alanı olan kullanıcılar için kendi Lite uygulamasına sahip. Spotify Lite uygulaması sadece 10 MB boyuta sahip. Orjinali ise neredeyse 100MB boyundaydı. Bu yeni uygulamayla harcanan mobil veri miktarını takip edebilecek ve bunu sınırlandırabileceksiniz.

Spotify Lite hem ücretsiz hem de premium hesapları destekliyor. Aynı orjinalde olduğu gibi sanatçı arama, yeni müzikleri bulma ve çalma listelerini destekleme gibi standart özelliklerle birlikte geliyor.

Spotify, bu uygulama ile pazarları genişletmek istiyor. İlk etapta Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da 36 ülkede piyasaya sürülecektir. Avrupa ve ABD bu uygulamayı en etapta alamayacak.

Spotify Lite’in şu anda desteklediği ülkeler arasında Brezilya, Kanada, Meksika, Arjantin, Peru, Şili, Kolombiya, Bolivya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay gibi batı ülkeleri var. Asya ve Afrika’da ise Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Lübnan, Fas, Tunus, Umman, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Güney Afrika, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Malezya, Hindistan yer alıyor.

Spotify Lite Artık Google Play Store'da

Spotify, sınırlı veri planları olanlara yönelik daha küçük bir uygulama. Bununla birlikte, gelişmekte olan pazarlarda kullanıcı tabanını büyütmesine yardımcı olacağını umuyor. Lite sürümleri ile diğer popüler uygulamalar arasında Facebook, Facebook Messenger, Tinder, Twitter ve Skype mevcut.

Ne yazık ki henüz Türkiye bu listeye dahil değil.

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