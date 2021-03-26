Spotify, Masaüstü Uygulamasını Güncelledi – Yenilikler!

Spotify, masaüstü uygulamasını masaüstü ve webi güncellediğini kamuya duyurdu. Bu güncellemenin yeni bir “gelişmiş görünüm ve his” getirdiğini de sözlerine ekledi.

Yeniden tasarım pek çok iyi tasarım ögeleri içeriyor, bazı özellikler uygulama içinde yeni bir yer buluyor, ancak göze çarpan en büyük değişiklik mobil uygulamaya olan benzerliği diyebiliriz.

İsveçli şirket, yeni güncellemenin aylarca süren tartışmalardan ve geliştirmeden sonra getirildiğini açıkladı. Arama alanı artık durum çubuğunda değil.

Aram kısmı yan tarafta, Ana Sayfa ve Kitaplığınız arasında konumlanmış. Bu, Gözat ve Radyo’nun sol üst köşedeki üç noktalı menüye koyulduğu anlamına geliyor.

Çalma listelerine parça eklemek de daha kolay hale geldi. Nitekim parçanın kullanıcı tarafından oluşturulan bir çalma listesine, basitçe sürüklenip bırakılması yeterli oluyor.

Spotify Premium’un en iyi özelliklerinden biri, kullanıcıların çalma listelerini mobil cihazlara indirebilmeleri diyebiliriz. Ve artık masaüstünde de yapabilecek hale geldik.

Yeni tasarım şimdiden tüm dünyadaki kullanıcılara sunuluyor, ancak herkese ulaşması haftalar sürebilir. PC kullanıcıları yeni uygulamayı Microsoft Store veya Epic Games Store’dan indirebilirken, Mac kullanıcıları Spotify’ın web sitesine bir göz atabilirler.