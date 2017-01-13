Star Citizen halen geliştirme aşamasındadır ancak şu anda bilgisayarda en çok talep edilen oyunlardan biridir. Üst düzey CryTek motorunda çalışan Star Citizen‘in sistem gereksinimleri çok yüksek.
Gökyüzü burada sınır, bu yüzden Star Citizen‘e attırabileceğiniz grafik kartı ve işlemci ne kadar güzel olursa görünecek ve performansı da o kadar iyi olacak. Star Citizen için sistem gereksinimleri ve detayları aşağıdaki gibidir.
Star Citizen’i en iyi şekilde görmek için en yeni üst düzey GeForce GTX 1000 Serisi veya AMD’nin Radeon Fury ekran kartlarına ihtiyaç duyuluyor.
Star Citizen, içinde herhangi bir yere gidebilir, her şeyi yapabilir ve herkes olabileceğiniz inanılmaz iddialı bir uzay savaşı simulatörü’dür. Pilot uzay gemileri, kaynaklar için çiftlik, ırk, hatta birinci şahsın atıcı hareketi için gemi tahtası bile bulunuyor.
Star Citizen Videosu
Muhtemelen kaldırmaz.. Oyunu açabilir ama takıl takıl oynayamazsın diye düşünüyorum.