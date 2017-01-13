Star Citizen halen geliştirme aşamasındadır ancak şu anda bilgisayarda en çok talep edilen oyunlardan biridir. Üst düzey CryTek motorunda çalışan Star Citizen‘in sistem gereksinimleri çok yüksek.

Gökyüzü burada sınır, bu yüzden Star Citizen‘e attırabileceğiniz grafik kartı ve işlemci ne kadar güzel olursa görünecek ve performansı da o kadar iyi olacak. Star Citizen için sistem gereksinimleri ve detayları aşağıdaki gibidir.

Star Citizen’i en iyi şekilde görmek için en yeni üst düzey GeForce GTX 1000 Serisi veya AMD’nin Radeon Fury ekran kartlarına ihtiyaç duyuluyor.

Star Citizen, içinde herhangi bir yere gidebilir, her şeyi yapabilir ve herkes olabileceğiniz inanılmaz iddialı bir uzay savaşı simulatörü’dür. Pilot uzay gemileri, kaynaklar için çiftlik, ırk, hatta birinci şahsın atıcı hareketi için gemi tahtası bile bulunuyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD Phenom II X4 940

Ekran Kartı: GeForce GTX 680 ya da Radeon HD 7970

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Win 7 64 bit

Direct X: DX 11

Boş Disk Alanı: 100 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-5960X 8-Core 3.0GHz ya da AMD FX-9590

Ekran Kartı: GeForce GTX 980 4GB ya da Radeon R9 390

Ram: 16 GB

İşletim sistemi: Win 10 64 bit

Direct X: DX 12

Boş Disk Alanı: 100 GB

Star Citizen Videosu