Star Trek: Bridge Crew Sistem Gereksinimleri

Star Trek: Bridge Crew, Ubisoft’un VR segmentini hedef alan ve sadece multiplayer olan ilk unvanını taşıyor. 1080p’de pürüzsüz 60fps güvence altına almak için yalnızca en iyi Donanım’ı kullanmayı düşünün.

Örneğin iyi seviyede ayarlar için Core i7-4770K 4-Core 3.5GHz işlemci ve GeForce GTX 780 ekran kartı gerekiyor. Ram için ise 8 GB kapasiteye sahip olmalısınız. Minimum ayarlarda ise intel i5 işlemci ve Phenom II X4 940 ekran kartı yeterli olacaktır. Bu ayarlar için ise gereken RAM kapasitesi 6 GB’tır.

Bilgisayarınızın Star Trek: Bridge Crew oyununu kaldırıp kaldırmayacağını aşağıdaki diğer özelliklere bakarak anlayabilirsiniz. Dilerseniz yorum alanını kullanarak bizlere de ulaştırabilirsiniz.

Star Trek: Bridge Crew Oyunun konusu: Bridge Crew, bir oyuncu ve arkadaşlarını yepyeni bir yıldız gemisi olan ABD Savaşı’nın kalbine koyuyor. Her eylemin ve kararın verildiği Aegis, geminin ve mürettebatının kaderini belirleyecek.

Star Trek: Bridge Crew Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-680 3.6GHz ya da AMD Phenom II X4 940

Ekran kartı: GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon R7 260

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 64 bit

Direct X: 11

Star Trek: Bridge Crew İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-4770K 4-Core 3.5GHz ya da AMD FX-9370

Ekran kartı: GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 12

Star Trek: Bridge Crew Videosu (Trailer)