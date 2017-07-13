Star Wars Battlefront II Beta, Ekim Ayında Yayınlanacak

2015 yılında piyasaya çıkan Star Wars Battlefront oyunun devamı, geçen ay E3’te tamamen açığa çıkarak, Ölüm Yıldızı’nın yok edilmesi etrafında dönen tek kişilik senaryolar olduğunu ortaya çıkardı.

17 Kasım’da piyasaya sürülmeden önce oymaya hevesli olanlar için EA tarafından yapılan bir duyuru bugün Star Wars Battlefront II‘nin yaklaşmakta olan beta sürümüne ait ayrıntıları açıkladı. Bu, potansiyel alıcılar için oyunu hissetmek ve yeni uygulanan değişikliklerin bir önceki oyundan ayrı olarak ayarlanıp ayarlanamayacağını görmek için mükemmel bir fırsat olacak.

Beta, Galactic Assault oyun modunda “en sevdiğiniz kahramanlardan bazılarını kontrol altına alacağınız kraliyet sarayını çevreleyen sokaklarda dolaşmak” için Naboo’nun başkenti Theed’e geçecek.

Ayrıca, uzay savaşlarının geri dönüşünü işaret eden ‘Starfighter Assault‘ oyun modu da beta sürümünde yer alıyor. Ne yazık ki, mod hakkında fazla bilgi yok, oyuncuların Star Wars’tan “unutulmaz Starfighters” pilotlarının dışındaki pilotları kontrol edip etmeyecekleri açık değil. Bu mod hakkında daha fazla bilgi bu Ağustos ayında Gamescom‘da açıklanması şekilde planlanıyor.

Theed’deki ‘Galactic Assault‘ ve ‘Starfighter Assault‘ oyun modları, yukarıda görülebilen oyunun resmi oyun öngösterim videosunda yer aldı.

Star Wars Battlefront II beta, 4 Ekim‘de oyunu önceden sipariş eden herkes için, 6 Ekim‘de açık beta ile başlayacak. Beta’nın bitiş tarihi 9 Ekim‘de olacak şekilde ayarlandı.