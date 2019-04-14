Steam Destekli En İyi Linux Oyunları

Linux kullanmaya başladıysanız, arada bir “Acaba Linux’ta oyun oynayabilir miyim?” diye düşünmüşsünüzdür. Ya da steam destekli en iyi Linux oyunları gibi çeşitli aramalar yapmışsınızdır. Linux işletim sisteminin açık kaynaklı yapısı, Nvidia, Epic Games ve hatta Microsoft gibi diğer şirketlerle iyi oturmuyor.

Ancak Valve, aynı zamanda bir ana ürün olan Linux olan Steam işletim sistemini yapmaya adamıştır. Bu yüzden Steam resmen yeni Proton API için WINE geliştiricilerini desteklemeye başladı. Bu sayede ortaya Steam destekli linux oyunları ortaya çıktı.

Bunlar, Steam tarafından resmi olarak desteklenen popüler Windows oyunlarından bazılarıdır. Sizler için biz de Steam destekli en iyi Linux oyunlarının bir listesini hazırladık. Buradaki her bir oyun Steam aracılığıyla indirilebilir ve oynanınabilir. Ayrıca haftalık olarak güncellediğimiz En İyi PC Oyunları 2019 adlı makalemizden, güncel oyunlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi Linux Oyunları

Witcher serisinin en heyecanlı ikinci oyunu olan Witcher 2, oyun geliştiricisi CD Project Red tarafından oluşturulmuş en iyi başarılardan birisidir. Witcher 2: Assassin of Kings, kanlı bir güç mücadelesi ve kanla batırılmış bir komplo arasına girdi.

Baş kahramanı, Rivia Geralt canavarlar, zalim yöneticiler, cadılar ve hemen hemen ne kötü karakter varsa hepsi ile mücadele eder. Oyun genel olarak Linux’ta oynanmaya devam eder. Aksiyonu ve heyecanı oldukça bol bir oyundur.

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Borderlands, aksiyon ve rpg oyunları bakımından muhtemelen yerel olarak Linux’ta kullanılabilecek en popüler Windows oyunlarından biridir. Aynı zamanda 4 oyuncuya kadar aynı ekranda oynama da izin veriyor.

Bu koleksiyonun içerisinde Borderlands: Pre-Sequal ile birlikte tüm DLC’leri ile birlikte Borderlands 2 oyunları var. Serinin bir sonraki bölümü ise, Borderlands 3 olarak bu yıl piyasaya sürülecek. Gearbox’ın sponsorluğu ile de Borderlands 3’ün gelecekte Linux’taki en iyi oyunlardan biri olmasını bekliyoruz.

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Valve tarafından geliştirilen Team Fortress 2, aynı zamanda en iyi ücretsiz oyunlardan birisi olarak Linux’ta oynanılabilecek oyunlarda arasında yer alıyor. Oyun 2007 yılında piyasaya sürüldü. Şimdi ise farklı geliştirilerin de dahil olmak üzere, birbirinden farklı resmi ve resmi olmayan mod içeriyor.

Team Fortress 2, farklı oyun stilleri ile 9 benzersiz karakter içeriyor. Gerçek oyun mantığına bir seviye planlama ve strateji getiriyor. Yıllar boyunca Valve, Portal serisi oyunlar, Dota 2 ve Counter-Strike serisi gibi birçok popüler oyun çıkardı. Bu oyun da oldukça iyi bir seçenek oluyor.

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Firaxis Games tarafından geliştirilen ve Aspyr Media tarafından Linux işletim sistemi için uyumlu hale getirilen Civilization VI, ilgi çekici bir RTS deneyimi sunuyor. Oyun size Gandhi, Roosevelt, Victoria ve daha fazlasınında içerisinde bulunduğu bir kopsept sunuyor.

Dünya tarihinde popüler bir lider olarak rol almanızı teklif ediyor. Oyun, ilkel silahları kullanarak dövüşülen Taş Devri’nden, yalnızca bir bomba ile bir düşmanı, tüm medeniyeti nasıl bozduğunu gösteren modern çağa kadar ilerler.

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Motion Twin tarafından geliştirilen Dead Cells, Metroidvania tarzı 2D aksiyon savaş oyunu olarak ön plana çıkıyor. Steam destekli Linux oyunu ise hızlı tempolu aksiyon savaşı, nefes kesen güzel sanat tasarımları, korkunç derecede zorlu boss savaşları ve aşırı akışlı kontrolleri içeriyor.

Tıpkı iyi bir Metroidvania gibi, oyuncular da oyunda yeni özelliklerin kilidini açan yeni yetenekler kazanırlar. Dead Cells, bir meydan okumayı seviyorsanız en iyi Linux oyunlarından biridir. Muhtemelen kısa süre sonrasında Google Stadia’da da kullanılacak.

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Valve tarafında geliştirilen bir diğer popüler oyun ise Left 4 Dead 2. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi zombi oyunlarından birisidir. Oyun sürekli olarak heyecan doludur, her defasında yeni silahlar alabilir ve çeşitli oynama stratejileri oluşturabilirsiniz.

Muhtemelen oyunun en güzel yanı, tam anlamıyla sizi takım çalışmasına sürüklemesidir. Oyun 2009 yılında piyasaya sürüldü, bu sayede büyük bir destek veren bir dizi mod ve güncelleme bulunuyor.

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