Oyun severlerin uğrak mekanlarından birisi olan Steam’de bulunan içeriklerden KDV alınmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden satın alınan içeriklerden KDV alınmaya başlanmıştı. Bazı firmaların Türkiye ofisi olmaması sebebiyle sunulan içeriklerden KDV almayacağı konuşulurken Steam’in ise Türkiye’ye vergi veren platformlar arasında dahil olacağı konuşuluyordu.

PC platformunda kullanılan içerik mağazası Steam’de içeriklerin satın alınma faturasına VAT yani KDV ifadesi eklenmeye başladı. Oyunlara KDV bilgisinin eklenmesinin ardındna pek çok Steam kullanıcısı oyun fiyatlarının artıp artmayacağını merak etmeye başladı.

Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte internet üzerinden satın alınan hizmetlerden de KDV alınmaya başlanmıştı. Düzenlemenin ardından App Store ve Google Play Store üzerinde bulunan içeriklerden vergi alınmaya başlanmıştı. Kullanıcılara bu vergi ek zam olarak yansımış ve App Store ve Google Play Store’dan içerik indiren kullanıcılar içeriklere daha fazla ücret ödemeye başlamıştı.

Steam’de KDV Oyunların Fiyatlarını Değiştirmedi!

Steam üzerinden oyun almak isteyen kullanıcılar içeriğin ödeme ekranında yüzde 18’lik VAT yani KDV bilgisiyle karşılaştı. Steam’de de başlayan bu uygulamanın ardından kullanıcılar oyunlara zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Ancak Steam içeriklerine KDV eklenmiş olsa da içeriklerin fiyatlarına herhangi bir zam yapılmadı. Steam üzerinden 100 TL’lik bir oyun almak isteyen kullanıcılar KDV eklense de 100 TL ödeme yapacaklar.

Şimdilik oyunları sadece güncel kur fiyatlarından satan Steam’in ilerleyen günlerde faturaya eklenen KDV’nin ardından oyun fiyatlarını arttırıp arttırmayacağı bilinmiyor. Steam’in oyun fiyatlarına zam yapmasıyla birlikte pek çok kişinin Steam üzerinden oyun almayacağı düşünülüyor.