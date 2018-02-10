Steam İndirimdeki Oyunlar 10.02.2018

Bildiğiniz gibi Steam yaptığı indirimlerle kullanıcı kitlesini sürekli memnun tutmaya çalışıyor. Haftalık olarak paylaştığımız “Steam İndirimdeki Oyunlar” serisine bu haftanın indirimleriyle devam ediyoruz.

Steam’in Hafta boyu devam indirimlerinde onlarca oyun %90’a kadar çıkan indirimlerle satışta. İndirimdeki birçok oyunla ilgili yaptığımız incelemeler sonrasında, indirim oranı, indirimin ardından çıkan satış fiyatı ve oyun kalitesi gibi faktörleri göz önüne alarak satın almaya değecek oyunları sizin için bir araya getirdik. Şimdiden hepinize iyi oyunlar dileriz!

The Witcher 3: Wild Hunt

Normal fiyatı 59,99 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 29,99 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 97 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 11 Şubat tarihine dek sürecek.

Bugüne dek çıkış yapmış en iyi oyunlardan biri olarak nitelendirebileceğimiz The Witcher 3: Wild Hunt, piyasaya çıkmasının üzerinden üç yıl geçmiş olsa da oyunun ilk günündeki değerinden bir şey kaybetmediğini rahatça söyleyebiliriz. Durum böyleyken bu oyunu hala deneyimlememiş olan oyuncular için uygulanan %50 indirimi mutlaka değerlendirmeliler. Seriye hiç başlamamış olanlar için güzel haberse ilk oyunun %85 indirimle 2,70 TL, ikinci oyununda %85 indirimle 4,65 TL’den satışa çıkmış olması. Başladığınızda nasıl bittiğini anlamayacağınız bu yapımı mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

Overfall

Normal fiyatı 24,00 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 9,60 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 82 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 10 Şubat tarihine dek sürecek.

İki sene önce piyasaya çıkan ve Türk yapımı bir oyun olan Overfall’ı bilmeyen çok fazla oyuncu bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri oyunun Türk yapımı olmasına rağmen Türkçe dil desteği sunmuyor olması olabilir. Ancak size tavsiyemiz bu oyunu oynamadan geçmemeniz yönünde olacaktır. Oyunda bir ekip kurduktan sonra açık denizde yol alıyor ve farklı adalara uğrayarak dünyada neler olup bittiğini kavramaya çalışıyorsunuz. Bu sırada karşınıza çıkan düşmanlarıysa sıra tabanlı savaşlar ile gerçekleştiriyorsunuz. Son derece uygun bir fiyattan satışta olan oyunu denemek isterseniz, bu iyi bir fırsat olabilir.

Dying Light

Normal fiyatı 59,99 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 23,99 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 92 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

Geçtiğimiz ay üçüncü yılını geride bırakan Dying Light’ın yapımcıları, oyuncu topluluğunu desteklemeye ara vermeden devam ediyor. Üç yıl geride kalmasına rağmen hala yeni içerik paketleri sunan yapımcılar bu içeriklerin üzerine bir de %66’lık indirimin duyurusunu yaptılar. Harran adındaki açık dünyada geçen yapım, zombilere karşı hayatta kalma mücadelesini en iyi şekilde yaşatan oyunlardan biri olarak biliniyor. Oyunun hava karardığında sunduğu tehlike ve korku dolu atmosfer ise kendisini rakiplerinden ayırmayı başarıyor. Bu oyunu henüz denemediyseniz şimdi tam sırası!

Cities: Skylines

Normal fiyatı 49,00 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 12,25 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 91 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

Daha önce yayınladığımız “En İyi Şehir Kurma Oyunları” adlı yazıda da kendisine yer bulan Cities: Skylines’a %75 indirim fırsatı geldi. Hayalinizdeki şehri istediğiniz gibi kurmanıza imkan veren yapım, ayrı olarak satılan içerik paketleriyle daha keyifli bir hal alabiliyor. Şehir kurma oyunlarına karşı ilgisi olanların seveceği yapımı 11 Şubat’a kadar ücretsiz olarak deneme şansınız da var. Eğer yapımı beğenirseniz 12 Şubat’a dek ücreti ödeyerek tamamen sahip olabilirsiniz.

Mirror’s Edge

Normal fiyatı 31,00 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 7,75 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 88 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

Ekran başından kalkmayan biz oyuncular için parkur yapmak oldukça zordur, bunu hayal olarak bile nitelendirebiliriz. Fakat Mirror’s Edge ile bu keyfi sonuna kadar yaşayabiliyoruz. 2009 senesinde PS3, Xbox 360 ve PC platformlarında piyasaya çıkan oyunda Faith rolüne geçiyor ve ütopik bir şehrin duvarlarında, çatılarında ve havalandırma borularında turlar atıyor ve kardeşlerimizi kurtarmak için çabalıyorduk. Serinin ikinci oyuncu eleştirilerle karşılaşmış olsa da büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Oyunu oynamamış olanlar için yapılan indirim iyi bir fırsat.

LEGO Marvel’s Avengers

Normal fiyatı 89,00 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 35,60 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 82 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

2005 yılında çıkışı gerçekleştirilen LEGO Star Wars: The Video game ile başlayan aksiyon türü LEGO oyunlarının ardı arkası o tarihten itibaren kesilmedi. Oyuncuların arkadaşlarıyla beraber oynayabildikleri ve Indiana Jones’tan Batman’e Kadar birçok kahramanı kontrol edebildikleri oyunların en güncel örneklerinden olan LEGO Marvel’s Avengers, eğlenceli ve renkli bir oyun oynamak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını tamamen karşılıyor. Eğer Marvel dünyasını takip ediyorsanız bu oyun sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Oyunda Marvel evreninden 100’ü aşkın karakter yer alıyor.

Slayaway Camp

Normal fiyatı 16,00 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 6,40 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 97 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

Bir grup arkadaş gecenin bir vaktinde, ormanın derinliklerinde kampa gider ve ortaya çıkan katil hepsini tek tek katletmeye başlar. Klişe haline gelmiş bu film senaryosunu oyun dünyasına aktarmayı başarmış olan Slayaway Camp, bir yandan sevimli olmaya çalışırken bir yanda da ekranınızı kana bulamaktan geri kalmıyor. Temel olarak bulmaca türünde bir yapım olan Slayaway Camp, başarısını kanıtlamayı başarınca 13. Cuma lisans anlaşmasını da almayı başardı. Yakında Friday 13th: Killer Puzzle adlı bir yapım da piyasadaki yerini alacak.