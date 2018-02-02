Steam’in hafta boyu devam eden indirimlerinde bu hafta yüzlerce oyunda yüzde 90’a kadar çıkan indirimler bulunuyor. Her çeşit oyunların arasından yaptığımız incelemelerin ardından indirim oranı, indirimli fiyat ve oyun kalitesi gibi kriterleri göz önüne alarak satın almaa değer oyunları sizler için bir araya getirdik. Keyifli oyunlar!

Deponia

Normal fiyatı 18 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 1,80 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 90 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 6 Şubat tarihine dek sürecek.

Bir döneme damga vurmayı başarmış olan ‘point and click adventure’ tarzındaki oyunları günümüze taşımayı başarmış en iyi yapımcılardan biri Daedalic Entertainment diyebiliriz. Her yıl birbirinden başarılı oyunlar ile karşımız çıkan geliştirici firma Deponia serisinin ilk oyununu yüzde 90 indirimle satın alabiliyorsunuz. Fakir oğlan olan Rufus’un zengin kıza ulaşma hayalini gerçekleştirmeye çalıştığımız oyunda Türkçe dil desteği de yer alıyor. Bu tarz oyunlarda nadir görülen bu özellik, dikkat çekiyor. Güzel ve keyifli bir oyun oynamak istiyorsanız, hazır indirimdeyken Deponia’yı satın almanızı tavsiye ederiz.

Planet Coaster

Normal fiyatı 112 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 28 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 89 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 2 Şubat tarihine dek sürecek.

RollerCoaster Tycoon ve Theme Park gibi oyunları sevenlerin hasretini Frontier Development adlı yapımcı firma gideriyor. 2016’nın Kasım ayında piyasaya çıkan Planet Coaster hem içerik hem de görsel olarak oldukça dolu bir yapım. Parkı inşa etmenin yanında hız trenlerine binmek, parkta dolaşmak gibi aktiviteleri gerçekleştirebiliyor olmanız da oyunu diğerlerinden ayırıyor. Yüzde 75’lik bir indirim uygulanmış olan oyunu siz de deneyebilirsiniz.

Tooth And Tail

Normal fiyatı 31 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 15,50 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 86 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 2 Şubat tarihine dek sürecek.

Değişik bir gerçek zamanlı strateji oyunu oynamak isteyenler için harika bir seçenek olan Tooth And Tail, kokarcaların, yılanların, sincapların, domuzların, baykuşların ve bukalemunların savaştığı bir oyun olarak karşımızda. Tek kişinin oynayabildiği hikaye moduna ek olarak çevrimiçi desteği de bulunan Tooth and Tail’da oyun üs oluşturmak, orduyu güçlendirmek ve düşmana saldırı düzenlemek şeklinde akıyor. Hayvanlardan oluşan bir orduyu kontrol edip, zafere ilerlemek istiyorsanız bu yapımı satın alabilirsiniz.

The Way

Normal fiyatı 24 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 6 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 87 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 2 Şubat tarihine dek sürecek.

Flashback ve Another World gibi oyunları oynamış olanların dikkatini çekme potansiyeli bulunan oyun, hüzünlü bir hikayeyi işliyor. Sevgilisinin ölümünü kabullenememiş bir uzay keşif ekibi üyesinin rolünü üstlendiğimiz oyunda sevgilimizi geri getirmek için yaptığımız gezilerin birinde antik kalıntılarla karşılaşıp, hayatın anlamını keşfetmeye çalışıyoruz. Bulmaca öğeleriyle dolu olan platform oyununa yüzde 75’lik bir indirim uygulanmış.

Soul Searching

Normal fiyatı 15 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 7,50 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 94 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 12 Şubat tarihine dek sürecek.

Bugüne dek yayınlanmış en iyi Türk yapımlarından biri olan Soul Searching, doğduğu yeri terk edip maceralara atılan bir karakteri hayatta tutma üzerine kurulmuş. Bu macerada bizleri sıradan engel ve hayata tutunma zorluklarına ek olarak ejderhaların bile karşıladığı oluyor. Tek bir yapımcısı bulunan oyun üç saatlik oynama süresi sunuyor. Sadece Türk yapımlarına destek vermek için bile satın alabileceğiniz oyunu, çok seveceğinizi garanti edebiliriz.

This Is the Police

Normal fiyatı 25 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 8,25 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 84 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 6 Şubat tarihine dek sürecek.

Dört bir yanı suçlularla dolu olan şehirde saat başı ihbarlar geliyor, sürekli yeni vakalar yaşanıyor. Polis olarak tek sorunumuz bu problemlerle ilgilenmek olsa gene iyi ancak peşimizde bir de mafya bulunuyor. Kuralına göre oynamayı kabul etmediğimiz takdirde ölüm bizi her şekilde buluyor. Oyunda bize emanet edilen polis karakolunu ve personeli yönetiyoruz. Olaylara hızlıca müdahale edip, sorunları ortadan kaldırmak göründüğünden çok daha zor oluyor. Eğlenceli vakit geçirmek için bu oyunu kesinlikle satın almalısınız.

Trine Enchanted Edition

Normal fiyatı 24 TL olan oyun indirim haftası kapsamında 3,60 TL ödeyerek satın alınabiliyor. Steam üzerinde 96 puan almayı başarmış olan oyunun indirimi 10 Şubat tarihine dek sürecek.-

Bundan yıllar önce satışa çıktığında oyuncuları kendisine hayran bırakmayı başarmış olan Trine, daha sonra bir üçleme haline gelmişti. Oyunda üç farklı (Büyücü, Hırsız, Şövalye) aynı anda kontrol ederek platformlar boyunca ilerliyoruz ve düşmanların üstesinden geliyoruz. Üç kişiye kadar co-op oynama desteği veren Trine’ın ikinci ve üçüncü oyununda da yüzde 85’e kadar çıkan indirimler bulunuyor.

Böylelikle haftalık Steam indirim listemizi sizlerle paylaşmış olduk, umarız keyif alabileceğiniz birkaç oyun bulabilirsiniz.