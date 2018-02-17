Steam İstek Listeli Özelliği Yenilendi!

Steam’de dün gece müjdelenen Lunar New Year indirimleriyle beraber dikkat çeken bir gelişme daha oldu, eski istek listesi artık orada değildi. Steam’de indirimlerle beraber eş zamanlı yapılan güncelleme ile beraber istek listesi çok daha kullanışlı hale getirildi.

Daha çok filtreleme ve sıralama seçeneğine ek olarak oyunların erken erişim durumları ve inceleme puanlarını görebildiğiniz yeni istek listesinde “Sepete Ekle” butonuyla oyunları direkt olarak sepete aktarabiliyorsunuz.

Yeniliklerin en çok dikkat çeken kısmı ise filtrelemeler konusunda yapılan geliştirmeler. Özellikle indirim dönemlerinde işe yarayacak olan yeni özellik sayesinde listenizdeki öğelerin yüzde kaç indirimde olduğunu görebiliyor hatta ona göre filtreleyebiliyorsunuz. İstek listesinde sadece iki üç oyun olanlardan ziyade onlarca oyun yer alanların işini son derece kolaykaştıracak bir özellik eklenmiş. Hatta isterseniz istek listesini yalnızca cüzdanınızdaki paranın yeteği ürünleri göstermeye dahil ayarlayabiliyorsunuz.

İstek listesinde bulunan oyun etiketlerine basarak benzer etiket türüne sahip olan oyunları topluca görebiliyor, erken erişimdeyken beklediğimiz oyuları da erişim sona erdiğinde listemizden çıkmasına ayarlayabiliyoruz. Henüz çıkmamış ancak duyurusu yapılmış olan oyunları da listenize alanlardansanız, bu oyunları çıkışı gerçekleşene kadar listeden gizleyebiliyorsunuz.

Bu güncellemede gözümüze çarpan tek problem önceden hazırladığımız sıralamanın dağılmış olmasıydı, istek listenizin karışık bir hal aldığını görürseniz şaşrımayın. Sizler yeni istek listesini nasıl buldunuz?