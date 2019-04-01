Dünyanın en büyük, en geniş kapsamlı dijital oyun servislerinden biri olan Steam, bir uygulama üzerinden bilgisayarınızda kullanabildiğiniz bir platform. Dijital oyunlara ulaşmanızın yanında, söz konusu platformu, oyun amaçlı bir sosyal medya uygulaması olarak da görebiliriz.

Arkadaşlarınızla oyunlar oynayabiliyor ve Steam’de kendi çevrenizi yapabiliyorsunuz. Haliyle Steam Kullanıcı Adı bir hayli önem verilen detaylardan biri.

Herkes tarafından kullanılan isim olarak gösterebileceğimiz Steam isminizi kendinize göre düzenlemek isteyebilirsiniz. Peki, Steam Kullanıcı Adı değiştirme işlemini nasıl yapacaksınız? Bunun için atılacak adımlar neler?

Steam Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Steam Kullanıcı Adı değiştirme konusunda bilmeniz gereken çok önemli bir detay var. Kullanıcı adını değiştirme konusunda iki farklı bölüm var. İlk bölüm Steam girişinde kullandığınız, kullanıcı adınız. Giriş sırasında tercih ettiğiniz kullanıcı adınız hesap bilgisi olarak geçiyor. Bu adı değiştirmek mümkün değil. Daha doğrusu bu adı kolayca değiştirmek mümkün değil.

Giriş için kullandığınız Steam Kullanıcı Adı değiştirmek için Steam destek ekibine ulaşmanız gerekiyor. Steam destek ekibine mantıklı bir açıklama yapmanız durumunda, kullanıcı adınız değiştirilebiliyor. Direk olarak sizin değiştirebileceğiniz isim ise profil ismi. Yani herkes tarafından görüntülenen profil isminiz.

Bu ismi değiştirerek, arkadaşlarınızın ya da Steam üzerinden sizi takip eden kullanıcıların sizi nasıl göreceğinizi seçebiliyorsunuz. Bu işlemin nasıl yapılacağına geçiş yapalım. Yine oldukça kolay aşamalar kullanılacak belirtelim.

Önce Steam uygulamasına giriş yapın. Site ya da uygulama üzerinden hesabınıza girmeniz gerekiyor.

Hesabınıza girdikten sonra “ Topluluk ” bölümünün hemen aynında yer alan kullanıcı adınıza tıklamanız gerekiyor.

” bölümünün hemen aynında yer alan kullanıcı adınıza tıklamanız gerekiyor. Kullanıcı adınızı seçtiğiniz zaman, profil menünüz açılacak. Buradan da düzenleme yapacağınız alana girmek için “ profil düzenle” sekmesine tıklamanız gerekiyor.

sekmesine tıklamanız gerekiyor. Burada “ Profil adı” olarak gördüğünüz kısma, istediğiniz yeni adı girmeniz gerekiyor.

olarak gördüğünüz kısma, istediğiniz yeni adı girmeniz gerekiyor. Ardından da en alt kısımda yer alan “Değişiklikleri kaydet” sekmesini kullanmanız yeterli oluyor.

Seçtiğiniz isim anında düzenlenecektir. İsmin değişmediğiniz görürseniz de yapmanız gereken hesabınızdan çıkış yapıp bir kez daha girmek olacaktır. Bu şekilde profilinizin güncellenmesini sağlamış olacaksınız. Sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.