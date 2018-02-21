Steam Nasıl Kullanılır? Steam Rehberi 2018

Steam nasıl kullanılır ve nasıl oyun satın alınır? Çıkışından bugüne dek 15 yılı geride bırakacak olan platform için birçok ödeme yöntemi yer alıyor. Kutulu oyunların artık hobi haline geldiği günümüzde dijital marketler son derece popüler hal aldı. Valve’ın platformu olan Steam, tüm dijital marketler arasında en popüler ve kapsamlı olanı.

Steam veya herhangi bir dijital market üzerinden satın aldığınız oyunun, herhangi bir fiziksel parçası elinize geçmiyor. Özellikle medya içeriklerini evinizde koleksiyon yapmayı seviyorsanız, bu marketler pek hoşunuza gitmeyebilir fakat Steam üzerinden satın alım yapmanın avantajları da bulunuyor.

Steam ve Uygun Fiyatlar

Teknoloji perakendecilerinden satın aldığınız kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlara sahip olabildiğiniz dijital oyunları çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. 2014 senesine kadar dolar üzerinden alışveriş yapabildiğimiz dijital market, 22 Ekim 2014 tarihinde ilk defa Türk Lirası’na geçiş yaptı. Üstelik birçok yayıncıyla gerçekleştirilen anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru 1.5 TL’ye sabitlendi ve oyunları uygun fiyattan alabilmenin yolu da açıldı.

Maalesef, Take-Two, Ubisoft gibi dağıtıcılar yerel distribütöre bağlı olduğundan dolayı Steam fiyatları çok daha pahalı olacaktır.

Steam’den nasıl oyun satın alınır?

Eskiden oyun satın almak için kullanabildiğimiz tek yol Steam Mağazası’ydı. Yıllar içerisinde hem ödeme yöntemlerinde, hem de Steam altyapısında hayli bir değişim gerçekleşti. Artık oyun satın alabilmek için mağaza dışında birçok seçenek bulunuyor.

Steam nedir diye sorma gereği duyanların üzerinde durduğu bir diğer konuysa satın alımlar. İnternet üzerinde satış gerçekleştiren sitelerden Steam key’leri rahatlıkla temin edilebiliyor. Standart mağaza üzerinden satın alınan oyunlar anında Kütüphane’ye eklenirken, bunun haricinde alınan oyunları hesabınız üzerinden elle giriş yapmak durumunda kalıyorsunuz.

Bunu gerçekleştirmek son derece basit, üst menüde yer alan oyunlar bölümünden ürün etkinleştir seçeneğini kullanarak rahatlıkla oyunları arşivinize dahil edebiliyorsunuz. Buna ek olarak kullanıcıların en çok tercih ettikleri oyun alma şekliyse, yılın belirli zamanlarında Steam İndirimleri başlığında, özel indirimler olduğunda bunlardan faydalanarak bu işlemi gerçekleştirmek. Özellikle Steam Yaz İnidirmleri oldukça popüler. Haziran ayının başında başlayan indirimler, oyuncuların istedikleri yapımları satın alabilmeleri için harika bir fırsat olarak sunuluyor.

Platform desteği

Steam indir opsiyonu ile beraber masaüstü uygulaması tarayıcı üzerinden rahatlıkla indirilebiliyor. Windows’a ek olarak Mac ve Linux desteği de sunuyor. Bu sayede oyun aldığınızda, bu oyun diğer platformları da destekliyorsa, oyunu farklı bilgisayarlar üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Üstelik Mac tarafında oyun desteği de son yıllarda oldukça arttı. MacBook ve iMac modellerine yakın tarihte gelmesi beklenen harici ekran kartı desteği ile çok daha iyi grafiklerle oyun deneyimi yaşamak mümkün olacak.

Steam Aile Paylaşımı nedir?

Bu sistem ile yakınlarınız veya güvendiğiniz arkadaşlarınızla ortak bir hesap kullanabiliyorsunuz. Valve’ın oyun platformu toplamda 10 aygıta kadari 5 hesap desteği sunuyor. Aile Paylaşımı’na açılan hesaba dahil edilen diğer 5 farklı hesap ana hesabın oyunlarından yararlanabiliyor ve farklı aygıtlar üzerinden oyun oturumlarına dahil olabiliyor.

Oyunları yedekleme

Bildiğiniz gibi ülkemizde fiber internet kullanıyor olsak bile, Adil Kullanım Kotası adında bir uygulama mevcut. Bu yüzden indirdiğiniz her oyunu, yeni bir sisteme geçirirken indirmek yerine, yedekleyip aktarım yapabiliyorsunuz.

Bunun için yapmanız gereken şey yine firma tarafından düşünülmüş. Harici bir depolama cihazınızı bilgisayarınıza bağladıktan sonra, yine üst menüdeki Steam sekmesine, sonrasında “Oyunları Yedekle ve Geri Yükle” seçeneğini tıklıyoruz. Bu bölümde cihazınızda yer alan oyunları seçip, gerekli depolama alanınıza yüklememiz gerekli.

Depolama işleminin tamamlanmasının ardından, başka bir cihaza geçip yine aynı kısımdan, bu kez “Geri Yükleme” seçeneğini aktif ederek oyunları tekrar indirmeden kurabiliyoruz.

AKK’ye takılmamak için indirmelerinizi zamanlayabilirsiniz. Bu yöntemle indirme ve güncelleme işlemlerinizi AKK dışında kalan saatlerde gerçekleştirebilir ve kota sorunundan etkilenmezsiniz.

Steam Cloud Nedir?

Yeni bir bilgisayara geçiş yaptığınızda Steam’i kurduğunuzda, oyunlarda elde ettiğiniz madalyalar, geliştirmeler ve ödüller aynen geçiş yapıyor. Tüm kayıt dosyalarınız da buluta aktarılıyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Steam hesap güvenliği(Steam Guard nedir?)

Steam hesapları ciddi bir koruma altyapısı sunuyor. Steam Guard ile koruduğunuz hesaplarınız ikili bir koruma sistemi ile güvence altına alınıyor. Bu sistemi kullandığınızda yalnızca hesap adı ve şifre girişi yapmanız yeterli olmuyor. Bunlara ek olarak hesabınızın bağlı olduğu e-posta hesabınıza bir güvenlik kodu iletiliyor ve bu kodu kullanmadan hesaba giriş yapamıyorsunuz.

E-posta güvenli bir seçenek olsa da iOS ve Android için sunulan uygulama ile sağlanıyor. Bu uygulamadaki Guard seçeneği ile 30 saniye içerisinde yeni bir giriş kodu üretiliyor. Bu kodu kullanarak bağlı hesaba erişim sağlayabiliyorsunuz.