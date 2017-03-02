Steam’e Göre Windows 7’nin Pazar Payı Artıyor

Dün, NetMarketShare‘nin raporunda Windows 7‘nin pazar payı artmakta ve şu an %48,41‘e kadar yükseldiği açıklandı. Öte yandan, Windows 10’un pazar payı 25.19’da olduğu ve geçen ayla karşılaştırıldığında 0.11 puanlık bir düşüş bildirildi. Şimdi, Steam’in en son donanım raporu da benzer bir eğilimi göstermekte.

Şubat 2017 için Steam’in donanım raporuna göre, Windows 10 artık tüm kullanıcıların %48,77’si tarafından kullanılmakta. Bu rakam, 64-bit sürümü kullanan kullanıcıların %47.71’ini ve 32-bit sürümünü kullanan %1.06’dan oluşuyor. Genel olarak, bu, geçen aya göre 0,9 puanlık bir düşüş ve hâlâ gerilemekte. Ayrıca, Ocak ayında işletim sisteminin kullanıcı tabanının %50’nin üzerinde olduğunu ve bu düşüşün daha da önemli olduğunun belirtmesi gerekmekte.

Bu arada, Windows 7 bu düşüşten fayda görmüş ve şimdi tüm kullanıcıların %36,81’ini oluşturuyor. Öte yandan, Windows’un diğer versiyonları olan XP, 8, 8.1 ve Vista da dahil olmak üzere kullanıcı tabanında bir azalma yaşandı. Windows 7 sayesinde, işletim sisteminin genel kullanıcı tabanı %95.96’ya yükseldi.

Apple’ın OS X kullanıcı tabanı 0,14 puanlık az bir düşüşle karşı karşıya ve şimdi %3,14‘te duruyor. Öte yandan, Linux %0,75 oranıyla nispeten durgun.