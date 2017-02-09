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Stellaris: Utopia Sistem Gereksinimleri

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09-02-2017
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Orijinal Stellaris şartları oldukça iyimserdi. Yakın zamanda güncellendi. Stellaris’i sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için bir Phenom II X4 850 veya Intel i3 2100 işlemci gerekecek. 1080p çözünürlükte Stellaris yüksek grafik ayarlarına ve güvenilir FPS’ye erişmesi gereken GPU ya bir AMD HD 6850 veya bir Nvidia GTX 560 Ti olacaktır.

Bu arada Stellaris ideal sistem belleği gereksinimi 4GB.

Stellaris oyunu: Ütopya Megastructures (Wonders eşdeğerleri), yaşam alanı uzay istasyonları ve türcilik ekler. Artık alanınızdaki yabancı ırkların birçok hak ve ayrıcalığını daha hassas kontrol altına alıyorsunuz. Buna ek olarak, Yükseliş Perks’i Stellaris’e ekleniyor: Bunlar, tür ilerlemeleriniz olarak verilir ve onları daha da geliştirebilir ve ilerlemelerini kişiselleştirebilirsiniz.

Her biri benzersiz yeteneklere sahip psiyonik, biyolojik ve sentetik yolları seçebilirsiniz.

Stellaris: Utopia Mimimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz ya da AMD Athlon II X4 640
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 v2 ya da AMD Radeon HD 5770 1024MB
  • Ram: 2 GB
  • İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit
  • Direct X: 9
  • Gereken boş disk alanı 4 GB

Stellaris: Utopia İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 850
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 560 Ti ya da AMD Radeon HD 6850
  • Ram: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit
  • Direct X: 9
  • Gereken boş disk alanı 4 GB

Stellaris: Utopia Videosu (Trailer)

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