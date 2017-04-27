SteelSeries QcK Prism Mouse Pad Özellikleri ve Fiyatı

Oyuncu aksesuarları içerisine en çok tercih edilen ürünler klavye ve Mouse serileri olarak dikkat çekiyor. Haliyle bu alanda en çok yenilenen serilerde yine klavye ve Mouse serileri oluyor. Oyuncu aksesuarı alanında ürettiği ürünler ile adını en çok tercih edilen markalar içerisinde öne çıkarmayı başaran SteelSeries tüm bu algıyı değiştirecek bir adım attı. Ünlü marka tanıtımını yaptığı yeni SteelSeries QcK Prism Mouse pad modelleriyle bu konuda Mouse Pad modellerinin de öneminin bir hayli arttığını göstermiş oldu.

SteelSeries QcK Prism Tasarımı

Bir Mouse pad modelinin ne kadar kapsamlı özelliklerle gelebileceğinin kanıtı olarak gösterilen SteelSeries QcK Prism padlerinin tasarımından başlayalım. Geniş bir çerçeve yüzeyine sahip olan SteelSeries QcK Prism modelinde Mouse Pad yüzeyini çevreleyen bir renk çerçevesi dikkat çekiyor. Bu çerçevenin tasarıma etkisi ise sadece çerçeve özelliği değil. Mini tüpler şeklinde olan bu çerçeve modelinde kullanıcılara ekstra aydınlatma seçenekleri sunuluyor.

Oyuncular SteelSeries QcK Prism üzerinde RGB renk düzeninden istedikleri rengi seçerek aydınlatma özelliğini kullanabiliyor. Tasarım konusunda dikkat çeken bir diğer detay ise renklendirmenin tek renk düzenin de yapılmaması. Bunun yerine kullanıcılar 12 farklı bölgede 12 farklı renk seçimi yaparak tüm çerçevenin farklı renkler ile görüntülenmesini sağlayabiliyor. Genel olarak tasarımı bu şekilde olan SteelSeries QcK Prism modelinin teknik detaylarına geçelim.

SteelSeries QcK Prism Standart Bir Mouse Pad Değil

SteelSeries QcK Prism özellikle bit oyun serisi Mouse ile birleştiği zaman harikalar ortaya koyabiliyor. İki farklı yüzeye sahip olan modelin arka yüzeyinde oyun içi maksimum hız sağlayan bir sistem sunuluyor. Tamamı sert polimer olan hız yüzeyinin fare hızlarını maksimum düzeye çıkarmasını sağlıyor. Eğer oynadığınız oyunda hız değil örnek vermek gerekirse nişan alma gibi detaylara dikkat etmeniz gerekiyorsa, yani tam kontrol istiyorsanız bu durumda mikro dokulu kumaş arka yüzeyi kullanmanız çok daha net kontrol elde etmenizi sağlayacaktır.

İkili kullanım sayesinde teknik detay konusunda SteelSeries QcK Prism modelinin ekstra bir sistem sunduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında teknik konuda ilginç bir bilgi daha verelim. Genelde SteelSeries serilerini bir set olarak satın almak daha mantıklı oluyor. Marka bu seride de klavye ve Mouse serilerini set olarak tercih eden kullanıcılara özel bir ayrıcalık sunuyor. Kullanılan arayüz programı sayesinde SteelSeries QcK Prism diğer oyuncu klavyesi ve faresiyle tam uyum sağlıyor ve oyun dinamiklerine göre çerçevenin renk düzenleri değişiyor.

Böylelikle çok daha başarılı bir oyun atmosferi elde etmiş oluyorsunuz. Tam bir oyuncu aksesuarı olarak gelen pad, çıkarılabilir yüzey özelliği de sunmakta. İsterseniz cihazlar beraber gelen padi çıkarıp yerine kendi Mouse pad modelinizi yerleştirebiliyorsunuz. Bunun için çerçevede yer alan anahtarları kullanmak yeterli. LED ışık için 2 metreyi bulan bir kablo ile gelen SteelSeries QcK Prism modelinin fiyatı da açıklanmış durumda.

SteelSeries QcK Prism Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Kesinlikle oyuncu aksesuarları içerisinde en ilginç modellerden biri olacak olan QcK Prism modeli şu an için kendi ülkesinde satışa çıkmış durumda. Hem Avrupa ülkelerine hem de ülkemize de gelmesi beklenen serinin çok kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Ürünün satış fiyatı ise biraz yüksek bir seviyede ve 60 dolar olarak açıklanmış durumda. 60 dolar rakamının ülkemizde ne kadar artış göstereceği konusunda ise bir bilgi yok.