Street Fighter V Arcade Edition için PC Sistem Analizi ve Sistem Gereksinimlerini derledik. Oyunu hangi kare hızlarında ve takılmadan oynayabileceğinizi açıklıyoruz.

Resmi minimum SFV sistem özellikleri biraz fazla güçlüydü. Kıyaslama videomuz, bir R9 380 ve Street fighter 5’de, Saniyede 60 karenin altında hiçbir zaman inmeden gerçekleştirildi. Böylece SF5 ile istikrarlı bir oyun deneyimi elde etmek için PC’niz GTX 750 ti ve 4GB RAM ile birleştirilmiş Intel i3 CPU’ya sahip olabilir ve Düşük Özellikli modda çalışabilir. Çevrimiçi oyun için 60FPS’e ulaşmanız gerekir; aksi halde ciddi bir dezavantaja sahip olursunuz.

Street Fighter V: Arcade Edition orijinal Street Fighter V ve Sezon 1 ve 2’deki tüm DLC karakterlerini içeriyor. Ayrıca, yeni Arcade ve Extra Battle modları yanı sıra karakter başına ekstra bir V-Trigger özelliğine sahiptir.

Street Fighter V: Arcade Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-4160 3.6GHz ya da AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 480 ya da AMD Radeon HD 5870 1024MB

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Boş HDD Kapasitesi: 7 GB

Street Fighter V: Arcade Edition İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4690K 3.5GHz ya da AMD FX-8350

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R9 380

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Boş HDD Kapasitesi: 7 GB

Oyun hakkında merak ettiklerinizi ve bilgisayarınızın bu oyunu hangi seviyelerde oynatacağını lütfen yorum alanını kullanarak iletin. Ayrıca bkz: Street Fighter V Sistem Gereksinimleri

Oyun hakkında yayınlanan videoya göz atmanızı öneririz.