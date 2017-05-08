Stres Çarkı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Nasıl Hızlandırılabilir?

Son günlerde sadece ülkemizde değil tüm dünyada yeni bir trend ortaya çıktı. Tıpkı bir dönem stres toplarının, stres yüzüklerinin gündem olması gibi bu kez de Stres Çarkı adı verilen yeni bir ürün trend olmaya başladı. Peki şimdilerde ardı ardına videoları çekilen hemen hemen herkesin elinde görmeye başladığımız Stres Çarkı nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz? Nedir bu çark? Nasıl ortaya çıkmış? En önemlisi nasıl daha etkili biçimde kullanılır?

Stres Çarkı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Stres Çarkı adını verdiğimiz ürün tercihlere göre birçok farklı şekli olsa da genel olarak asimetrik bir halkaya benzeyen ve içerisinde rulman adı verilen dairelerin bulunduğun bir çark. Bilmeyen kalmasa da çarkın özelliği belli süreler boyunca doğrusal olarak dönebilmesi. Hatta kullanıma göre bu dönüş süresini maksimum seviyelere çıkarabiliyorsunuz. Dönüşün sağlanabilmesi ise rulman adı verilen dairelerin içerisinde yer alan mini bilyelerden yararlanılıyor. Bu sayede çarkı çevirdiğinizde tabi ki yine kullanıma göre değişmekle beraber belli süreler boyunca bir dönüş hareketi elde edebiliyorsunuz.

Artık bilmeyen kalmasa da çarkın genel olarak ne işe yaradığını ve nasıl bir sistemi bulunduğunu böyle aktarabiliriz. Bunun dışında asıl merak edilen nokta bu çarkın nasıl ortaya çıktığı. Aslında yeni gündem olmuş olsa da söz konusu çarklar ilk defa ortaya çıkmış değil. Çarkın bulunuşu 97 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak Florida’da ortaya çıkan çark kızı için uğraş arayan bir anne tarafından bulunmuş.

Hastalığı nedeniyle kızına istediği kadar zaman ayıramayan Catherine Hettinger tarafından bulunan çarkın elle üretildiğini de belirtelim. Çarkın oluşturulmasından sonra gerçekten eğlenceli bir oyuncak olarak öne çıkmasından sonra Hettinger çarkın hemen patent başvurusunu da gerçekleştirmiş. Üretildiği andan itibaren patenti alınan yeni ürün için Hettinger yıllarca patent ödemesi de yapmış.

Fakat son olarak 2005 yılında çarkın patent haklarının ödenememesi nedeniyle patent yenileme işlemi yapılmamış. Bu nedenle şu an dünyayı kasıp kavuran yeni çılgınlık olarak gösterilen Stres Çarkı satışlarından Hettinder’in hiçbir gelir elde edemediği de açıklanmıştı. Kısacası şimdilerde gündem olan yeni hobi oyuncaklarının çok daha uzun bir geçmişi var.

Çarkın Daha Uzun Süre Dönemsi Nasıl Sağlanır?

Stres Çarkı nedir ve nasıl bir geçişe sahiptir gibi soruları cevapladıktan sonra son dönemde en çok araştırılan konu hakkında bilgi verelim. Kullanıcıların en çok araştırdıkları konu çarkı nasıl daha uzun süre döndürebileceğimiz. Bunun birçok yöntemi ve birçok yolu var. Tüm bu yöntemlerin neler olduğuna geçmeden önce çalışma mantığından biraz bahsetmek gerekiyor.

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi rulman adı verilen dairesel metaller işin ana yapısını oluşturuyor. Bu nedenle aletin dönüş hızını arttırmak için öncelikle rulman sistemlerini ele almak gerekiyor. Rulmanların içinde bulunan yağ miktarından şekil bozukluklarına kadar hemen her özelliği doğrudan dönüş hızına ve dönüş süresine etki ediyor.

Bu noktada denenebilecek yöntemlerde de rulman üzerine çalışmalar yapılıyor. Öncelikle rulmanın belli bir süre kullanılmasıyla beraber kendiliğinden hız artışı ve dönüş süresi artışı sağlanıyor. Fakat bu çok da yeterli bir artış değil. Çok daha fazla artış istiyorsanız biraz daha müdahale etmeniz gerekiyor. Bunun için kullanılan yöntemler ise oldukça çeşitli. Maddeler halinde kullanılan yöntemleri ele alacak olursak şu şekilde yöntemleri sıralayabiliriz;