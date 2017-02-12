Styx: Shards of Darkness Sistem Gereksinimleri

Styx Sharks of Darkness, Unreal Engine 4 kullanılarak oluşturulmuştur ve sorunsuz çalışması için orta bir performans bilgisayarı gerektirecektir. Styx sistem gereksinimleri henüz tamamlanmamış ancak önceki Styx unvanına ve Unreal Engine 4’e dayanarak bir GTX 760 veya R9 270X ve 8GB sistem belleğine sahip bir çekirdek i5 veya FX-8300 işlemcinin, yüksek grafiklerle 1080p’de sabit kareleri çalıştıracağını bekliyoruz.

Oyun konusu: Styx: Shards of Darkness, Cyanide Stüdyolarının sızma oyunu Master of Shadow’un devamı niteliğindedir. Diplomatik zirveye gizlice giren bir goblin hırsızı gibi oynuyorsunuz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-650 3.2GHz ya da AMD Athlon II X4 610e

Ekran kartı: GeForce GT 640 v3 ya da AMD Radeon HD 5570 1024MB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 4 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4430 3.0GHz ya da AMD FX-8300

Ekran kartı: GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 4 GB

Styx: Shards of Darkness Videosu (Trailer)