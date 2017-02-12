Styx: Shards of Darkness Sistem Gereksinimleri

Styx Sharks of Darkness, Unreal Engine 4 kullanılarak oluşturulmuştur ve sorunsuz çalışması için orta bir performans bilgisayarı gerektirecektir. Styx sistem gereksinimleri henüz tamamlanmamış ancak önceki Styx unvanına ve Unreal Engine 4’e dayanarak bir GTX 760 veya R9 270X ve 8GB sistem belleğine sahip bir çekirdek i5 veya FX-8300 işlemcinin, yüksek grafiklerle 1080p’de sabit kareleri çalıştıracağını bekliyoruz.
Oyun konusu: Styx: Shards of Darkness, Cyanide Stüdyolarının sızma oyunu Master of Shadow’un devamı niteliğindedir. Diplomatik zirveye gizlice giren bir goblin hırsızı gibi oynuyorsunuz.
Styx: Shards of Darkness Videosu (Trailer)