Su Damlası Çentikli LG Telefonlar Yolda!

LG, yeni nesil amiral gemisi olan LG G8 ThinQ akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır. Son zamanlar sızan teknik çizimler akıllı telefonun düz ve geniş bir çentikle geleceğini öne sürüyor. Buna karşın şirket popüler su damlası çentik tasarımını benimseme yolunda ilerliyor .

LG tarafından yayımlanan son patente göre, Güney Kore merkezli şirketin akıllı telefonlarına daha yüksek bir ekran-gövde oranı oluşturmaya başvurdu. Su damlası çentiğine dayalı tasarımlar ile bu yolda ilerliyor. Ancak söz konusu tasarım ilk olarak geçen yıl nisan ayında patent başvurusunda ortaya çıkmıştı.

Patent başvurusu, arkada dikey bir çift kamera kurulumu ve yerleşik bir parmak izi tarayıcısına sahip bir akıllı telefonu göstermektedir. Tasarıma göre, ön panelin üst ortasında bir çentik bulunan standart bir cep telefonuna benziyor.

Patent görsellerine daha detaylı bakıldığında, telefonun üstünde sadece SIM yuvası bulunurken, alt kısmında son zamanlarda telefonlardan çıkarılan 3.5mm kulaklık girişine ev sahipliği yapar. Ses kontrol tuşları sol tarafta bulunurken, güç düğmesi tuşu sağ tarafta bulunur.

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Bu arada şirket önümüzdeki ay Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019’da LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, şirketin MWC 2019’da birkaç tane daha orta seviye cihaz piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bu telefonda onlardan birisi olabilir.