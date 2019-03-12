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Şubat 2019 AnTuTu Sonuçları Yayınlandı! Dünyanın En İyi 10 Telefonu!

Şu ana kadar üretilen en iyi telefon hangisi? AnTuTu'nun yayınladığı liste işte tam bu soruyu cevaplıyor...

By Muhammed Arslan

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Antutu Sonuçlarına Göre Dünyanın En İyi 10 Telefonu!

Henüz yılında daha ilk çeyreğini tamamlamamışken, birçok akıllı telefon piyasaya sürüldü. Özellikle dünyanın en iyisi hangisi? Bunu öğrenmek biraz zor. Bu yazımızda da Dünyanın En İyi 10 Telefonu hangisi, onu gösteriyoruz.

Dünyanın en iyi kıyaslama platformu olan AnTuTu, Şubat 2019’da küresel pazardaki en iyi performans gösteren 10 telefonun listesini yayınladı. Liste, 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında AnTuTu Benchmark v7 uygulamasında her bir akıllı telefonun ortalama kıyaslama puanı göz önüne alınarak derlendi.

AnTuTu’nun paylaştığı dünyanın en iyi 10 telefonu listesinde yer alan her modelin en az 1.000 ünitesini test ettiğini iddia ediyor. Liste, ortalama 332.850 kıyaslama puanıyla 8nm Exynos 9820 destekli Samsung Galaxy S10 Plus‘ı lider olarak gösteriyor.

Şubat 2019 AnTuTu Sonuçları Yayınlandı! Dünyanın En İyi 10 Telefonu!

İkinci sıra ise, ortalama 305.599 kıyaslama puanı alan Honor V20‘nin oluyor. Huawei Mate 20 X, AnTuTu skoru 304.588 ile üçüncü sıraya yerleştirildi. Dördüncü sıra, 302.985’lik bir skor kaydeden Huawei Mate 20‘ye gidiyor. Beşinci noktanın sahip, 300.743 ile Honor Magic 2‘dir. Bu Huawei ve Honor telefonları, 7nm Kirin 980 yonga seti tarafından destekleniyor.

Snapdragon 845 tarafından desteklenen Xiaomi Mi Mix 2S, 298,007 AnTuTu skoruyla altıncı sırada. OnePlus 6, ASUS ROG Phone ve Xiaomi Mi 8 sırasıyla yedinci, sekizinci ve dokuzuncu pozisyonları aldı. Bu telefonlar sırasıyla 297.076, 297.037 ve 297.001 puan aldı. Onuncu ve son sıra daki Xiaomi Mi Mix 3 oluyor. Listede yalnızca Snapdragon 855 kullanan tek telefon olması da dikkat çekici.

Ayrıca bkz: Dünyanın En İyi 10 Telefonu – Ocak 2019

Birden fazla SD855 destekli telefon piyasaya sürüldüğü için, aynı yonga seti ile çalışan akıllı telefonların, önümüzdeki aylarda en iyi performans gösteren Android telefonların ilk 10’unda daha üst sıralarda yer alması muhtemel.

Not: Listeye iOS işletim sistemi kullanan iPhone cep telefonları dahil değildir.

KaynakAntutu
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