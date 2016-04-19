Subway Surfers incelemesi

Her Gün 1 Apk bölümümüzde, bugün sizlerle birlikte Play Store’un en çok sevilen oyunlarından birisi olan ve 500 milyon üzeri indirme sayısına sahip Subway Surfers ile eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Piyasaya sürülmesinin ardından bir çok taklidi çıkmasına rağmen, hiç birisi Subway Surfers kadar sevilmedi. Oyunumuzu mobil cihazımıza indirerek kuruyoruz, oyunu indirebilmek için dilerseniz play store aramalarını kullanabilir, dilerseniz aşağıda sizler için paylaşmış olduğumuz indirme linkini kullanabilirsiniz.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf&hl=tr” icon=”fa-download” target=”true”]İNDİR[/button]

500 Milyon indirme sayısı ile göze çarpan Subway Surfers 55 Megabyte büyüklüğündeki dosya boyutu ile wi-fi bağlantısının yanı sıra, mobil veri ile de indirilebilecek oyunlar arasında kendine yer buluyor. Oyunu yükledikten sonra ” Aç ” butonunu kullanarak oyuna giriş yapabiliriz;

Subway Surfers

Karşılama ekranında, kahraman miniğimizin tren üzerine grafiti harflerini kullanarak Subway Surfers yazdığını görüyoruz. Ekranın alt kısmında bulunan ” Tap to play ” butonunu kullanarak ( ekrana tıklayarak ) oyuna başlayabiliriz. Oyunun ilk bir kaç metresinde eğitim amaçlı yapmamız gereken hamleler grafiklerle bizlere gösterilecektir.

Ekranda görmüş olduğunuz sol yönü gösteren beyaz transparan ok işareti; kahramanımızın sola doğru gitmesi gerektiğini anlatmaktadır. Eğer kullandığınız mobil cihaz dokunmatik ekran ise bunu parmağınızı ekranda sola doğru kaydırarak yapabilir, tuşlu ise sol yön tuşuna basarak yapabilirsiniz.

Subway Surfers

Hikayesi; Bir tren istasyonunda trenlere grafiti çizerken bekçi tarafından fark ediliyor. Bekçinin çocuğu kovalamasıyla birlikte oyun başlıyor ve çocuğun hareketlerini yönlendirerek bekçiye yakalanmaması için uğraşıyoruz. Oyun çok basit gözükse de, kendi içinde bir çok fonksiyon barındırmakta. Bunlardan en çok dikkat çeken özelliklerden birisi hız ögesi olarak görülüyor. Başlangıçta 1x olan hızımız, koştuğumuz mesafe arttıkça ve bize verilen görevleri yerine getirdikçe yükselerek 35. seviye ye kadar gelebiliyor.

Oyun geliştiricisi olan Kiloo Arcade firması, oyuna her gün düzenli olarak giriş yapmamızı sağlamak adına ” Daily Mission ” yani Türkçe’si günlük görev olan fonksiyon eklemişler. Gün içerisinde oyuna ilk girişimizde karşımıza çıkacak bu görevde; belirlenen her hangi bir kelimenin harflerini toplaya çalışıyoruz. Trenlere çarpmadan ve bekçiye yakalanmadan harfleri tamamlamamız halinde bazı ödülleri kazanmaya hak kazanıyoruz.

Yukarıda bulunan görselde, oyun içerisinde bize verilen NEXT kelimesinin tüm harflerini topladığımız için ilk bölüm arasında bir kese altın verildi. Altınları sadece hediye olarak değil, aşağıdaki resimde gördüğünüz üzere bölüm içerisinde koşarken de toplayabilirsiniz.

Bölümlerde topladığımız altınları ve hediye olarak verilen ganimetler kasamızda toplanmaktadır. Kasa içerisinde toplanan ganimetler bize iki farklı avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan 1. Altın miktarı kadar puan kazanıyor olmamız, kazandığımız puanlar bekçiye yakalandığımız takdirde toplam puana eklenerek hanemizde birikmeye devam ediyor. 2. Avantaj ise ki aslında gerçek avantajı bu; Oyun içerisinde bulunan ” Store ” ismi verilen dükkandan yine oyun içinde kullanabileceğiniz özel eşyalar ( Hoverboard, Rocket gibi ) alabiliyorsunuz.

Oyunda sıklıkla karşılaşacağınız ve kullanacağınız eşyaların isimlerini ve açıklamalarını aşağıda belirterek anlaşılmasını kolaylaştırıyoruz;

Mega Headstart: 2000 Altın karşılığında marketten alabileceğiniz bu özellik sayesinde; oyuna başladığınız anda uçmaya başlıyorsunuz. Hızla bir süre uçarak gidiyor ve altınları topluyorsunuz.

Hoverboard: Oyun esnasında bekçiden hızla kaçarken ekrana iki kere tıkladığınız anda altınızda bir kaykay beliriyor. Bu kaykay ile daha hızlı ilerleyebiliyor ve her hangi bir engele çarpmanız halinde ölmek yerine sadece kaykayı kaybediyorsunuz. Zaman limiti olduğu için bir gün içerisinde sayılı olarak kullanabiliyorsunuz.

Score Booster: Bu özelliği marketten 3000 altın karşılığında alabilirsiniz. Oyun girdiğiniz andan itibaren saniye başına 5 puan daha fazla kazanmanıza yardımcı oluyor.

Mystery Box: Süpriz kutu olarak bilinen bu materyali marketten 500 altın karşılığında temin edebilirsiniz. Kutunun içerisinden ne çıkacağı tamamen bir muamma konusu. Bazen Score Booster, bazen rocket bazen de 50 altın çıkabiliyor.

Jetpack: Oyun esnasında hızla koşarken birden havalanmanızı ve uçarak ilerlemenizi sağlıyor. Bu sayede hiç bir engele takılmadan kolaylıkla altınları toplayarak ilerleyebiliyorsunuz. Oyunun belkide en faydalı eşyasını marketten temin edebilir, harita üzerinde ilerlerken karşınıza çıktığı anda üzerinden geçerek alabilirsiniz.

Oyun içerisindeki altın miktarınız fazlalaştığında, Skate Board ismi verilen kaykay modellerinden birini satın alabilir ve sahip oldukları özel güçleri kullanarak daha keyifli bir oyun elde edebilirsiniz. Bu kaykay modellerinin fiyatları 300.000 altın civarı olduğu için ilk etapta almanız biraz zor olsa da, ilerleyen süreçte oldukça kolay hale gelecektir.

Her Gün 1 Apk

bölümümüzde bugün sizler için Play Store’un en çok indirilme sayısına sahip olan oyunlardan bir tanesini inceledik. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.