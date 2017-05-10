My Summer Car Sistem Gereksinimleri

My Summer Car, görsel açıdan etkileyici oyun olmadığı için mantıklı gelen zorlu bir oyundur. Yüksek derecede zamanlanmış bir çift çekirdekli CPU ve 3 ila 4 yıl arasındaki orta menzilli GPU’lar oynanabilir bir deneyim için yeterlidir, ancak en iyi oyun için bir i5 işlemci ve nvidia‘dan saygılı gtx 960 veya AMD’den önceki nesillerden gelen R9 380 önerilir.

My Summer Car, nihai otomobil, bina, sabitleme, ayarlama, bakım ve permadeath yaşam ömrü simülatörüdür. Oyuna yüzlerce gevşek parçayla başlayın ve hem otomobil hem de motor monte edin.

My Summer Car oyunu ile ilgili detaylı sistem gereksinimlerini aşağıda açıklıyoruz. Oyun hakkında sormak istediğiniz herhangi bir konuyu aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz. Cevap yazacağımızdan emin olabillirsiniz.

My Summer Car Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-560 3.3GHz ya da Phenom II X4 805

Ekran Kartı: GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon HD 7770 1GB GDDR5

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 1 GB

My Summer Car İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-680 3.6GHz ya da Phenom II X4 940

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 2GB ya da AMD Radeon R9 380

Ram: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 bit

Direct X: 9

Gereken Boş Disk Alanı: 1 GB

My Summer Car Videosu (Trailer)