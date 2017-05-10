My Summer Car Sistem Gereksinimleri

My Summer Car, görsel açıdan etkileyici oyun olmadığı için mantıklı gelen zorlu bir oyundur. Yüksek derecede zamanlanmış bir çift çekirdekli CPU ve 3 ila 4 yıl arasındaki orta menzilli GPU’lar oynanabilir bir deneyim için yeterlidir, ancak en iyi oyun için bir i5 işlemci ve nvidia‘dan saygılı gtx 960 veya AMD’den önceki nesillerden gelen R9 380 önerilir.
My Summer Car, nihai otomobil, bina, sabitleme, ayarlama, bakım ve permadeath yaşam ömrü simülatörüdür. Oyuna yüzlerce gevşek parçayla başlayın ve hem otomobil hem de motor monte edin.
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My Summer Car Videosu (Trailer)