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Süper AMOLED Ekran Nedir?

Selin Polat

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Süper AMOLED Ekran Nedir?

Süper aktif matriks organik ışık yayan diyot anlamına gelen Süper AMOLED, bir tür pazarlama terimi olarak bilinir. Bu pazarlama türü farklı elektronik cihazlarda kullanılan bir tür ekran teknolojisi üzerine olup, “süper” kelimesiyle beraber gelişmişliği simgeler.

Süper AMOLED Üzerine Hızlı Bir Geçiş

Süper AMOLED ekranlar, ışığı göstermenin yanı sıra, ışığa dokunmanın da mümkün olabileceğini gösteren bir teknolojidir. Ve içerisinde bulunduğu “aktif matris” bölümüyle de ışığa dokunma işlemini algılar. Süper AMOLED ekranın bazı telefonlarda bulunması için de ek şartlar vardır. Bu şartlar, telefonlara belli bir çözünürlük sınırı koymakta ve sadece o çözünürlüğün üzerinde olanlar için Süper AMOLED özelliğini etkinleştirmektedir.

AMOLED ve Süper AMOLED Ekran Arasındaki Farklar

AMOLED ve Süper AMOLED ekran, teknik işleyiş bakımından birbiri ile aynıdır. Her iki ekranda da ışık sensörü ve dokunma sensörü bulunur. Aralarındaki tek fark ise Süper AMOLED ekranın AMOLED ekrana göre ışık sensörü ve dokunma sensöründeki işleyişi daha verimli kılar.

Süper AMOLED Ekran Artıları ve Eksileri

Artıları;

  • Oldukça geniş bir görüş açısı sunar
  • Geniş bir renk yelpazesi için destek sunar
  • Siyah rengi en kaliteli haliyle gösterir
  • Telefon arayüzünü ve uygulamaları koyu renkte kullanma durumunda daha uzun süre pil ömrü sağlar

Eksileri;

  • Gereğinden fazla doygun görüntüler
  • Canlı renkler görüntülendiği vakti pil ömrünün daha kısa olması

Ayrıca bkz: AMOLED vs IPS LCD – Hangi Ekran Teknolojisi Daha İyi?

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