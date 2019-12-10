Şüpheli Sony Xperia 3 GeekBench’te Görüntülendi!

Xperia 1 piyasaya çıktığından beri, Sony‘nin yeni adlandırma modeli, markanın telefonlarının satış performansı kadar şaşırtıcıydı. Xperia 1‘den sonra, Sony Xperia 8 ve Xperia 5‘i piyasaya sürdü. Şu anda, yakında bir Xperia 3 modelinin çıkacağına dair söylentiler hızla yer kazanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Xperia 3′ün kıyaslama web sitesi GeekBench kıyaslama platformunda tespit edildiği bildirildi. Model açıkça Xperia 3 olarak listelenmemiş, ancak bunun yaklaşmakta olan Sony amiral gemisi telefonu olduğuna dair ipuçları var.

Cihaz PM-1310 model numarasıyla görüntülendi Ayrıca, Xperia 1 PM-122X olarak da isimlendirimiş. Bu oldukça kafa karıştırıcı doğrusu… Fakat ikinci isim, yalnızca Sony tarafından kullanılan OEM Kimlik Adlandırma şeması için de olabilir.

Sözü edilen Xperia 3‘ün, Snapdragon 865‘in kod adı olan anakart “Kona” tarafından desteklendiği gösteriliyor. Ayrıca 12GB RAM özelliği ve Android 10 ile geleceği belirtiliyor. Cihazın kavisli bir sırtı olabilir. Daha önce, bir Snapdragon 865 destekli Sony amiral gemisine dair sızıntılar, cihazın altı kameralı olacağını söylemişti. Telefonun 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklense de daha fazla bilgi için beklememiz gerekiyor.