Microsoft akıllı telefon pazarına, Nokia serileri sonrasında girdi ancak başarı elde edemediği için markanın bu süreci hızlı sonuçlandı. Bir türlü istenen satış rakamlarına ulaşamayan Microsoft’un bu alandan zarara uğrayarak çekildiğini gördük. Fakat bir yandan da Microsoft yeniden pazara giriş yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Surface tablet serilerinde elde ettiği başarı sonrasında markanın, Surface Phone modeli ile yoluna devam edeceğinden söz ediliyor. Paylaşılan son patent görselleri de Surface Phone modelinin katlanabilir bir akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Surface Phone Patent Görsellerinde 3 Şekil Öne Çıkıyor

Kesin değil ancak muhtemelen bir süredir gündemde olan Surface Phone akıllı telefonlarına ait olduğu düşünülen yeni patent görsellerine göre telefonun 3 farklı şekilde katlanması mümkün olacak.

Patent görsellerine baktığımız zaman bu modelin, ilk olarak tam anlamıyla açılan bir akıllı telefon serisi olduğunu görmek mümkün olacak. Telefonun tam olarak açılmış halinde bir stant ayağının kullanılabileceğinin görüntülenmesi, tablet boyutlarına varacak bir akıllı telefon serisiyle karşı karşıya kalabileceğini görüyoruz.

Bunun dışında Surface Phone akıllı telefonlarının dışa doğru katlanabildiği de görülüyor. Aynı patent görsellerine göre telefonların, dışa doğru tam olarak katlandığı ve bu şekilde tek ekranlı bir akıllı telefon boyutuna ulaşıldığı görülüyor. Bu şekilde kullanımla beraber ekranın sadece tek bölümünün kullanıldığını görüyoruz. Samsung’un Galaxy X serisi akıllı telefonlarında beklenen özelliklere benzer bir katlanma sistemi olduğu kesin.

Fakat patent görsellerinde yer alan detaylar bunlarla da sınırlı değil. Bunun dışında telefonların bir de içe doğru katlandığı görülüyor. İçe doğru katlandığında modelin nasıl bir kullanımı olacağı konusunda ise bir bilgi elde etmiş değiliz. Surface Phone akıllı telefonlarına ait olabileceği gibi yeni tablet modellerine de ait olabileceği belirtilen Microsoft patent görsellerinin, katlanabilen bir cihaz üzerinde çalışıldığını kanıtlamış olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni telefonların ya da tabletlerin MWC 2018 fuarında görücüye çıkıp çıkmayacağı konusunda bilgiler yok. Muhtemelen sene sonuna doğru tanıtılan yeni bir cihaz göreceğiz. Net tarih ya da sistem konusunda nasıl bir işleyişin olacağı kısmında ise net yazık ki detaylar paylaşılmış değil. Bunlar için markanın yapacağı çalışmaları açıklamasını bekliyoruz.