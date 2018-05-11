Samsung akıllı telefonlarını yenilmeye devam ediyor. Son olarak orta segment akıllı telefonlarını güncelleyen marka, Galaxy A6 ve A6+ modellerinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Yeni akıllı telefon modelinde kullanılan tasarım ve sistem özellikleri de bir hayli beğeni kazanmıştı. Yeni modelin pazarda nasıl karşılanacağını merakla beklerken, seri için sürpriz bir karar daha ortaya çıktı. Öyle ki markanın Samsung Galaxy A Star adında yeni bir telefon üzerinde çalıştığı TENAA kayıtları üzerinden ortaya çıktı.

Galaxy A serisi için gelmesi beklenen yeni akıllı telefon modelinin detayları da oldukça tatmin edici. Hemen yeni modelin özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgilere bakalım.

Samsung Galaxy A Star Özellikleri Nasıl Olacak?

Tasarım kısmında yeni modellerin çok önemli bir değişikliğinin olması beklenmiyor. Yine son A modelleri gibi bir tasarım kullanacağı düşünülen yeni seri akıllı telefonların, muhtemelen A6+ serisinde olduğu gibi tasarımla gelmesi bekleniyor. Yine sonsuz ekran teknolojisini kullanacağı bilgisi de elde edilen yeni akıllı telefonların, ekran boyutu kısmında ise 6.3 inçlik bir panele yer verileceği iddiası var.

Ekran çözünürlük değeri için ortaya çıkan değer ise Full HD+ olarak gözüküyor. Bunun dışında kamera kısmında ise yine çift arka kameraya yer verilecek. Ön kısımda ise tek kamera kullanılacak. TENAA kayıtlarına göre yeni modelin işlemci kısmında Exynos 7885 serisiyle beraber geleceğini söylemek mümkün.

4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği kullanacağından da söz edilen yeni akıllı telefon modelinin batarya kapasitesi kısmında ise 3700 mAh gibi bir değere sahip olması söz konusu olacak. Bu özelliklerin dışında yeni modelin ne zaman geleceği ve daha ne gibi sistemlere sahip olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şimdilik yeni model için elde edilen detaylar TENAA üzerinde ortaya çıkan bu şekilde detaylardan oluşuyor. Telefonun tanıtım tarihi ya da fiyatı hakkında bir bilgi ortaya çıkacak olursa, sitemizden bu bilgilere fe yer vereceğiz.