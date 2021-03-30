Sürücüsüz Taksiler Bu Yıl Hayatımıza Girmeye Hazırlanıyor!

Didi Chuxing, otonom sürüş ünitesinin büyümesi için fon topluyor. Şirket, bu yılın ilerleyen saatlerinde halka sunulması beklenen araçlarda için 6 milyar dolar toplamaya çalışıyor. Bu araçların Uber’a rakip olması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, toplanan fonlar Didi’nin sürücüsüz araçların seri üretimini hızlandırmasına ve yapay zeka çipleri gibi teknolojilere yatırım yapmasına yardımcı olacak.

Ne yazık ki, şirketten bir temsilci bu haber hakkında yorum yapmayı reddediyor. Didi’nin girişimi, şirketin halka açılmasından önce otonom araçlar gibi stratejik olarak önemli sektörlerdeki varlığını büyütmeye çalıştığı için Uber’e bir cevap olacak. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük teknolojisinin piyasaya sürülüşü olarak kabul ediliyor.

Ayrıca şirket, önümüzdeki çeyrekte halka açık bir şirket olarak piyasaya çıkmadan hemen önce hızını artırarak son finansman turunda elde ettiği 62 milyar doların üzerinde bir değer hedefliyor. Şirket, bu kısmı 2019’da ayrı bir şirket olarak ayırmadan önce 2016 yılında otonom araçları test etmeye başladı ve 2030 yılına kadar 1 milyondan fazla sürücüsüz taksi çalıştırmayı hedefliyor.