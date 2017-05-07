SUV Otomobil Sınıfının Yeni Üyesi MG XS Tanıtıldı

Gelişen teknolojiyle beraber değişim içerisine giren araç sistemlerine her geçen gün yeni modellerle yeni teknolojiler ekleniyor. Bu alanda en çok tercih edilen sınıflardan biri olan SUV sınıfı içinde yeni bir araç daha tanıtıldı. Londra Otomobil Fuarı’nda kullanıcıların karşısına çıkan yeni araç modeli ise MG’den geldi. İngiliz otomobil devi Avrupa pazarında satışa çıkacak yeni bir SUV modeli olan MG XS serisini tanıttı. Yeni araçların özellikleriyle şimdiden beğeni toplamayı başardı. Hemen yeni araçların özelliklerine geçelim.

MG XS Etkileyici SUV Tasarımıyla Geliyor

Tanıtımında da öncelikle göze çarpan bölüm olan tasarım kısmının özelliklerinden başlayalım. Dış tasarımı ele alacak olursak MG XS serisinin genel dış tasarımın lük SUV sınıfı araçların tasarımına çok benzer bir yapının kullanıldığını görüyoruz. Yeni araçların üzerinde kullanılan sistemler tasarımı destekleyecek teknolojiler. Ön bölümden başlayacak olursak ilk dikkat çeken markanın karakteristik tasarımına sahip olan ızgaralar.

MG logosunun yer aldığı oldukça geniş bir ızgaranın kullanıldığı aracın ızgaralarında kullanılan kromaj çerçeve far kısımlarına kadar uzanmakta. Tıpkı göze benzer bir tasarıma sahip olan farların LED aydınlatma sisteminde kullanılan detaylarda dikkatlerden kaçmayacak cinsten. Ön kısımda son olarak bahsetmemiz gereken bölüm ise sis farları. Modelin ön tasarımı tamamlayan son detay sis farları. Yan bölümde oldukça kesin hatlarla tamamlanan araçların üst kısmında ise panoramik tavan dikkat çekiyor.

Arka kısma baktığımız zaman ise yine benzer bir tasarıma sahip olan MG XS aracının SUV sınıfında çok sık görülen bir tasarımı var. Stop lambalarında kullandığı asimetrik tasarımlarla fark oluşturmak isteyen markanın arka kısımda en dikkat çeken detayın ise bagaj kapakları olduğunu belirtelim. MG araçlarının logosu ile oluşturulmuş olan bagaj açma bölümü ekstra özelliklerden biri olarak gösterilebilir. Bunun dışında arka tasarım genişletilmiş plaka boşluğuyla tamamlanmış durumda.

Dış tasarımında genel olarak SUV sınıflarında çok sık gördüğümüz özellikleri benimseyen markanın MG XS araçlarının iç kısmında kullandığı tasarım detayları ise biraz daha farklı ve biraz daha başarılı. Öncelikle direksiyon kısmında kullanıcıları geniş bir MG logosu karşılıyor. Alt kısmı hafif düzleştirilmiş olan tam dairesel bir direksiyon simidi kullanılan MG XS aracında ek olarak direksiyon kısmında farklı renkli sportif dikişler dikkat çekiyor.

Tanıtım aracında kullanılan kırmızı renkli dikişler oldukça beğeni toplayan detaylardan olmuştu. Direksiyon siminin hemen önünde yer alan gösterge panelinde de çerçeve kısmında yer alan dikiş detayları öne çıkan detaylar arasında. Yine farklı bir renk tercihi sunulmasını sağlayan dikişlerin araca çok daha sportif bir hava kattığı da kesin.

Bunun dışında hem analog ekranların hem de dijital ekranların yer aldığı standart bir gösterge panelinin bulunduğu MG XS serisinde orta kısımda ise içe doğru bira gömülü bir multimedya ekranı kullanılıyor. Ekranın hemen alt kısmında yer alan klima kontrol butonlarının yanı sıra gelişmiş bir vites teknolojisine sahip olan araçların iç tasarımında konsol kısmında en beğenilen tasarım detayı ise hava çıkış kanalları.

Hava çıkış kanallarında dairesel ve renkli başlıkların bulunması tasarımı oldukça etkili bir hale getirmiş durumda. Son olarak iç tasarım için koltukların ve konsolların tamamen deri seçeneğiyle de gelebildiğini ve yine koltuklarda değiştirilebilir renklerle özel dikiş seçeneklerinin bulunduğunu da ekleyelim. Bu değerler aracın sportif tasarım yönünün daha da öne çıkmasını sağlayan değerler olarak gösterilebilir.

MG XS Sahip Olduğu Teknolojiler

Tasarım kısmından uzun uzadıya bahsettikten sonra yavaş yavaş araçların teknik özellikleri kısmına geçmek gerekecek. Teknik özellikler konusunda öncelikle aracın sahip olduğu teknolojilerden bahsetmek gerekli. Seçilen paketlere göre değişim göstermekle beraber MG XS araçlarının içerisinde çarpışma önleme sistemleri, park asistanı ve şerit asistanları gibi teknolojiler bulunacak. Bunun yanında kontrolleri oldukça geliştirilmiş olan bir multimedya ekranı ve bu ekranda da özel teknolojiler dikkat çekiyor.

Uydudan takipli özel bir navigasyon sistemini beraberinde getiren araçların hız sabitleyici teknolojisi, akıllı sürüş teknolojileri, anahtarsız giriş yapabilme gibi ekstra teknolojileri de bulunuyor. Geri görüş kameralarının da özel olarak konumlandırıldığı aracın bunun dışında paket seçimlerine göre daha değişik özelliklere de sahip olabiliyorsunuz. Mesela MG XS aracında tam tavan için geçerli olmak üzere elektrikli çok yönlü kontrol özellikli sunroof paketler de bulunuyor. Bunların tamamen seçime göre değiştiğini belirtelim.

MG XS Motor Teknolojileri ve Hız Değerleri

Şimdilik standart yakıt teknolojisine sahip motorların sunulduğu MG XS araçlarında iki farklı motor seçeneği tercih edilebiliyor. İlk motor seçeneğinde 1.0 litre hacme sahip olan bir motor dikkat çekerken bir başka seride ise 1.5 litre hacme sahip olan motor öne çıkıyor. Her iki motorunda biraz değiştirilmiş ve özel tasarımlara sahip olduğunu da eklemek gerek. Yeni motor teknolojilerinde değerler ise tatmin edici cinsten.

1 litrelik motorda boyutlardan beklenmedik bir performans değer sunulmuş durumda ve araçların 120 beygir ile 170 Nm tork üretmeleri sağlanmış. Şehir içi sürüş modlarına sahip olması ve genel beygir gücü ile şehir içi sürüşleri için ideal gösterilen motorların yanı sıra araçların bir diğer seçeneklerinde 1.5 litrelik motor imkanı da sunuluyor. Bu motor kısmında ise 160 beygir güç değerine karşın 200 Nm tork üretimi yapılabiliyor. Her iki motor kısmında da 6 ileri manuel vites seçeneğine karşın 7 ileri otomatik vites seçeneği de sunulmakta.

MG XS Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Avrupa’da satışa çıkması beklenen aracın Çin genelinde üretimi yapılacağı belirtiliyor. MG XS modelinin çıkışı için ise yılın sonları gösteriliyor. Fakat fiyat açıklaması henüz yok.