Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi su geçirmez telefonlarına rehberlik ediyoruz. IP derecelendirmelerinin ne anlama geldiğini açıkladığımız en yeni incelemelerimize ve satın alma rehberine göz atın.

Türkiye’de Alabileceğiniz En İyi Su Geçirmez Telefon Nedir?

2017’de En İyi Su Geçirmez Telefonlar İçin Satın Alma Rehberi

Kazaya yatkınsanız veya telefonunuzu bir çocuğa verip tuvalette atıp atmayacağını düşünmek istemiyorsanız su geçirmez bir telefon büyük bir satın alma işlemidir. Bir tanesine sahip olmak, banyoda TV izleyebilir veya su altında fotoğraf çekebileceğiniz anlamına gelir.

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Daha düşük sınıf cihazlar satın almadığınız sürece çoğu Sony telefonu su geçirmezdir ve suya dayanıklı Samsung telefonları ve hatta iPhone’ları da alabilirsiniz. Ne yazık ki yeni Google Pixel telefonları sadece su sıçramasına dayanıklı olduğundan bu listeye almadık.

Sorun, tüm su geçirmez telefonların eşit şekilde oluşturulmadığı ve farklı cihazların farklı koruma seviyeleri sunacağıdır.

Bazıları basitçe ‘su sıçramasına karşı dayanıklı’ olurken bazıları suyun içine dalabilir ve çalışmaya devam edebilir. Bu nedenle, toz ve suya karşı korumalı elektroniklerde kullanılan IP derecelendirme sistemini açıkladık.

Bu grafik yalnızca incelediğimiz telefonları içermektedir.

IP Derecelendirmesi Ne Anlama Geliyor

IP ‘Girişim Koruma’ anlamına gelir ve yabancı cisimlerden ve neme karşı gelen elektrikli mahfazaların sızdırmazlık etkinliğini tanımlamak için kullanılır.

İlk numara, cihazın toz gibi katı parçacıklara nasıl sızdırıldığına işaret eder; Alabileceğiniz en yüksek değer ‘6’ toplam koruma demektir. İkinci basamak su korumak içindir ve en çok göreceğiniz en iyi şey ‘8’ olup orijinal IEC standardı 60529’dur (6K ve 9K bunun bir parçası değildir).

Notların su girişinin 6’nın ötesinde kümülatif olmadığı not edilmelidir, bu nedenle 7 derecelendirmeli bir cihazın 5 ve 6 su püskürtme elemanları ile uyumlu olmasına gerek yoktur.

Bir IP derecesinin içinde bir X varsa, bunu korumalı olmayan cihaz olarak yanlış yorumlamayın.

Parçacıklar IPX6 ise iyi korunma ihtimali var, ancak puan resmi olarak tahsis edilmemiştir.

İşte parça ve su için tam liste:

Toz

0 – Koruma yok.

1 – 50 mm, vücudun herhangi bir geniş yüzeyi, örneğin bir elin arka yüzü.

2 – 12,5 mm, parmak veya benzeri nesneler.

3 – 2,5 mm, aletler, kalın teller vs.

4 – 1 mm, tellerin çoğu, ince vidalar, büyük karıncalar vb.

5 – Toz korumalı, toz girişi tamamen engellenmemiştir.

6 – Toz geçirmez, toz girişi yok; Temasa karşı tamamen koruma. Vakum uygulanmalıdır. Hava akışına bağlı olarak 8 saatlik test süresi.

Su

0 – Koruma yok.

1 – Damlayan suyun zararlı etkisi yoktur.

2 – Dikey damlayan suyun muhafazası 15° eğimli olduğunda hiçbir zararlı etkiye sahip olmayacaktır.

3 – Su dikeyden 60° ‘ye kadar herhangi bir açıda sprey olarak düşer.

4 – Muhafazaya herhangi bir yönden sıçramış su.

5 – Bir yuvadan (6.3 mm) herhangi bir yönden muhafaza içine su öngörülmüştür.

6 – Su güçlü jetlerde (12.5 mm meme) herhangi bir yönden yansıtılır.

6K – Yüksek basınçlı güçlü su püskürtme uçları.

7 – Daldırma, 30 dakikaya kadar 1m derinliğe kadar.

8 – Daldırma, 1m veya daha fazla derinlik (kesin ayrıntılar değişir).

9K – Güçlü yüksek sıcaklıklı su püskürtme uçları.

Su Geçirmez Telefonların Yeni Nesli

IDC’ye göre, sıvı, akıllı telefonlarda hasar gören ikinci cihazın % 35.1’inin hasar gören en yaygın ikinci nedeni. Bununla birlikte, daha iyi korumaya sahip yeni nesil su geçirmez telefonlar sayesinde 2018’de bu durum önemli ölçüde değişebilir.

Şu anda telefon üreticileri, suyun dışarıda kalması için fiziksel mühürler veya nano kaplama kullanıyorlar. İkincisi sıçramalarla sınırlı iken, teknolojide lider P2i – IPX7 olacak plazma korumasının geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

Bu seviyedeki bir nano kaplama, ortakların tasarımla daha fazla özgürlük vereceğini ve hatta çıkarılabilir kapaklar ve pillerle daha fazla akıllı telefon göreceğimiz anlamına gelebilir. Kesinlikle öyle umuyoruz.

En İyi Su Geçirmez Telefonlar 2017 – En İyi Su Geçirmez Telefon İncelemeleri

Samsung Galaxy S8 Fiyatı: 3.650 TL

Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Galaxy S8’i nihayet açıkladı ve daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, çift eğimli ekran, biraz daha hızlı çekirdek donanım olan Bixby’nin piyasaya sürülmesi ve yeni nesil ekran görüntüleri dahil olmak üzere şu anki yıl Galaxy S7’de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Yeni home düğmesini kullanın.

Galaxy S8‘i, şimdi satın alınabilir ve fiyatı yaklaşık 3.650 TL’den başlıyor (32 GB hafızalı versiyon Peki hangi Samsung Galaxy’yi seçmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza göre en iyi telefonu bulmanıza yardımcı olmak için çaba sarf etmenin farkını tam olarak öğrenmek için iki telefonun özelliklerini karşılaştırdık. Galaxy S8 özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi okuyabilir ve Galaxy S7 ve Galaxy S8 karşılaştırmamıza göz atabilirsiniz.

Tabii Galaxy S8 Plus’ı de unutmamak lazım. Biz sadece ekran boyutu farklı olduğu için Plus modellerini değerlendirme dışı tuttuk. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Fiyat/Performans açısından şuanki en iyi android telefon tartışmasız Galaxy S8 olarak görünüyor.

Samsung Galaxy S7 Fiyatı: 2.600 TL

Galaxy S7, 5.1 inç Quad-HD SuperAMOLED ekranlı (kenar özelliği olmayan) Samsung Galaxy ailesinin amiral gemisi akıllı telefonudur. Büyük telefonlar sizin için değilse ve para hiçbir şey değilse, bu Samsung Galaxy sizin için.

LG G6 Fiyatı: 3.000 TL

MWC 2017‘de LG, 24 Nisan’da satışa sunulan en son amiral gemisi olan LG G6‘yı duyurdu. Cihaz, 18: 9 en-boy oranı ile standart 16: 9’dan daha uzun olan etkileyici bir Quad HD 5.7 inç ekrana sahiptir.

2016 G5’in modüler tasarımını yerinden oynatıyor, bunun yerine çıkarılabilir olmayan bir metal ve cam tasarımı tercih ediyor ancak mükemmel çift kamerayı koruyor. Google Asistan ile birlikte gelen ilk Google olmayan telefon.

Sony Xperia XZ Premium Fiyatı: 3.000 TL

MWC 2017′de Sony, Sony Xperia XZ‘yi duyurduktan sadece altı ay sonra Snapdragon 835 ile çalışan XZ Premium‘u bize tanıttı. Bununla birlikte, satışa çıkması için biraz daha beklemek zorunda kalacağız.

Sony‘nin kilit satış noktası, bir akıllı telefonda ilk kez görülebilen 5.5 inç 4K HDR ekran. Ayrıca, bir mobil cihazda şimdiye kadarki en iyi kameraların birine sahip olduğunu düşünüyor. Çözünürlük 19Mp’ye düştü ancak piksel yüzde 19 daha büyüdü ve kamera 960 fps gibi süper yavaş çekimde bir çağ atlatıyor.

iPhone 7 Fiyatı: 3.700 TL

iPhone 7, 6S’nin bir evrimleşmesidir, bu yüzden eğer bir devrim bekliyorsanız, muhtemelen biraz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ancak, zayıf pil ömrü bir yana, mükemmel bir telefon. Su geçirmez, harika kameralar ve performansa sahip ve yeni stereo hoparlörler harika ses çıkıyor. En azından, yüksek fiyatları hafifletmeye yardımcı olan 32GB depolama alanı mevcut.

Bir iPhone 6 cihazınız varsa, yükseltmeyi haklı görmek zor (hatta bazıları 6 olan kişiler için), ancak sözleşmeniz bittiğinde ve küçük bir telefon istiyorsa ve en önemlisi suya ve toza dayanıklı olsun istiyorsanız Apple’ın yapmış olduğu en iyi şey bu.