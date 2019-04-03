Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2019

Su hiçbir zaman elektroniğin dostu olmadı, ancak elementlere karşı koruma sağlayan maceracı bir ruhu olan telefonlar her zaman oldu. Benefone Esc! 1999’dan beri yerleşik bir GPS alıcısına sahip ilk cep telefonu olmasıyla ünlüdür ve suya dayanıklıdır. Ancak bu, telefonlara resmi IP kodları verilmeden önceydi, bu yüzden 2008 yılına gideceğiz.

Ama önce, sayıların ve kodların ne anlama geldiğiyle ilgili bir açıklama yapalım. İlk hane katı partiküllere karşı korumayı ölçer, ikincisi sıvılara karşı korumayı sağlar. Biz bu makalemizde ikinci haneye odaklanacağız.

IPX3 : Su Püskürtme

: Su Püskürtme IPX4 : Su Sıçramalarına dayanıklı

: Su Sıçramalarına dayanıklı IPX5 :

: IPX7 : Su altında 1 metre derinliğe kadar

: Su altında 1 metre derinliğe kadar IPX8: Su altında 1 metre ve daha fazla derinliğe kadar

Ağırlıklı ortalamalara tekrar bakacağız (okuyucunun ilgisine göre ölçeklendirilmiş).

İşler nispeten yakın zamana kadar yavaş yavaş yürüdü. 2013 yılında, Xperia Z, Sony amiral gemisi ve suya dayanıklılık kurallarını yazdı. Ertesi yıl Samsung Galaxy S5 IPX7 derecesi aldı fakat bir sonraki yıl tanıttığı Galaxy S6‘da suya dayanıklılık yoktu. (ve bu durum 2015 yılında düşüşe neden olduğunu açıkladı). Sonra Apple bu kategoriye 2016’da iPhone 7 ile katıldı.

Samsung ve özellikle de Apple, tüketici zevklerini etkileme konusunda belki de en güçlü markalar idi. Sony de kesinlikle izini bıraktı. İlk nesil Pixel telefonlar, sıçramaya karşı dirençle başladı ve sonraki modellerde daha uygun su geçirmezliğe yükseltildi.

Bazı Motorola telefonlar da IP derecelidir, ancak çoğu iç parçalar üzerinde su sıçramasına dayanıklı özel bir kaplamaya sahiptir (ancak suyun içeri girmesini engellemez).

Hiçbir üretici, telefonunuzla yüzmeye gitmenizi önermiyor, bu yüzden derinlik önemli değildi. Suya dayanıklılık kazalara karşı korunmak için vardı (örneğin dökülen su ya da telefonu su dolu bir kutuya düşürmek gibi).

Suya dayanıklılık tüm açıklıklarda kauçuk conta gerektirir, bu da karmaşıklığı ve maliyeti arttırır. Birkaç deliksiz telefon var, ancak akıllı telefon tasarımındaki genel eğilim orada. Örneğin, yeni LG ve Huawei amiral gemileri, kulaklığı akustik bir ekranla değiştirdi. Yakında telefonlar tamamen kapalı kalacaklarından varsayılan olarak su geçirmez olabilir – port yok, düğmeler yok, hiçbir şey yok.

Artık neredeyse tüm amiral gemisi modeller suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olarak üretiliyor. Apple iPhone’lar artık tamamen suya dayanıklı, keza Samsung’un galaxy serileri de öyle. Huawei’nin yeni çıkan P30 ve geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Mate 20 Pro modellerinde de IP68 suya dayanıklılık bulunuyor.

Cep telefonu sayfasından tüm suya dayanıklı telefonları listeleyebilirsiniz.