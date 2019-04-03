Ana Sayfa Akıllı Telefon Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2019

Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2019

By Ahmet Ekinler

-

11
0
Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2019

Su hiçbir zaman elektroniğin dostu olmadı, ancak elementlere karşı koruma sağlayan maceracı bir ruhu olan telefonlar her zaman oldu. Benefone Esc! 1999’dan beri yerleşik bir GPS alıcısına sahip ilk cep telefonu olmasıyla ünlüdür ve suya dayanıklıdır. Ancak bu, telefonlara resmi IP kodları verilmeden önceydi, bu yüzden 2008 yılına gideceğiz.

Ama önce, sayıların ve kodların ne anlama geldiğiyle ilgili bir açıklama yapalım. İlk hane katı partiküllere karşı korumayı ölçer, ikincisi sıvılara karşı korumayı sağlar. Biz bu makalemizde ikinci haneye odaklanacağız.

  • IPX3: Su Püskürtme
  • IPX4: Su Sıçramalarına dayanıklı
  • IPX5:
  • IPX7: Su altında 1 metre derinliğe kadar
  • IPX8: Su altında 1 metre ve daha fazla derinliğe kadar

Ağırlıklı ortalamalara tekrar bakacağız (okuyucunun ilgisine göre ölçeklendirilmiş).

Suya dayanikli telefonlar yillik

İşler nispeten yakın zamana kadar yavaş yavaş yürüdü. 2013 yılında, Xperia Z, Sony amiral gemisi ve suya dayanıklılık kurallarını yazdı. Ertesi yıl Samsung Galaxy S5 IPX7 derecesi aldı fakat bir sonraki yıl tanıttığı Galaxy S6‘da suya dayanıklılık yoktu. (ve bu durum 2015 yılında düşüşe neden olduğunu açıkladı). Sonra Apple bu kategoriye 2016’da iPhone 7 ile katıldı.

Samsung ve özellikle de Apple, tüketici zevklerini etkileme konusunda belki de en güçlü markalar idi. Sony de kesinlikle izini bıraktı. İlk nesil Pixel telefonlar, sıçramaya karşı dirençle başladı ve sonraki modellerde daha uygun su geçirmezliğe yükseltildi.

Bazı Motorola telefonlar da IP derecelidir, ancak çoğu iç parçalar üzerinde su sıçramasına dayanıklı özel bir kaplamaya sahiptir (ancak suyun içeri girmesini engellemez).

Hiçbir üretici, telefonunuzla yüzmeye gitmenizi önermiyor, bu yüzden derinlik önemli değildi. Suya dayanıklılık kazalara karşı korunmak için vardı (örneğin dökülen su ya da telefonu su dolu bir kutuya düşürmek gibi).

Suya dayanıklılık tüm açıklıklarda kauçuk conta gerektirir, bu da karmaşıklığı ve maliyeti arttırır. Birkaç deliksiz telefon var, ancak akıllı telefon tasarımındaki genel eğilim orada. Örneğin, yeni LG ve Huawei amiral gemileri, kulaklığı akustik bir ekranla değiştirdi. Yakında telefonlar tamamen kapalı kalacaklarından varsayılan olarak su geçirmez olabilir – port yok, düğmeler yok, hiçbir şey yok.

Artık neredeyse tüm amiral gemisi modeller suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olarak üretiliyor. Apple iPhone’lar artık tamamen suya dayanıklı, keza Samsung’un galaxy serileri de öyle. Huawei’nin yeni çıkan P30 ve geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Mate 20 Pro modellerinde de IP68 suya dayanıklılık bulunuyor.

Cep telefonu sayfasından tüm suya dayanıklı telefonları listeleyebilirsiniz.

Önceki İçerikWhatsApp Gruplar İçin Yeni Gizlilik Kuralları Ekliyor!
Sonraki İçerikRenault Kadjar 2019 Fiyat Listesi

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Oppo A7n Tanıtıldı – İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonları için farklı bir strateji izlemeye başladı. Marka ana serileri tanıtmasının ardından, ana seriler için değiştirilmiş versiyonlar...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Satışları Durduruldu!

Google, ilk Pixel telefonunu Ekim 2016’da duyurdu. Daha sonrasında Nisan 2018’de yani tam olarak 1 buçuk yıl sonra satışlarını durdurdu. Aynı şekilde devam eden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia X71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, bugün en yeni orta ölçekli akıllı telefonu olan Nokia X71 modelini daha önce vaat ettiği gibi tanıttı. Ekrana gömülü 16 megapiksel selfie...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG K12 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, K serisinin en yeni akıllı telefonu olan K12 Plus (LG-LMX420) modelini tanıttı. Bu yılın başlarında MWC olarak tanıtılan K40 ile benzer özelliklere sahip. LG...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Snapdragon 710 Destekli Oppo Reno Teknik Çizimleri ve Özellikleri Paylaşıldı!

Oppo, 10 Nisan'da Oppo Reno akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Cihazın Snapdragon 710 ve Snapdragon 855 yongaseti şeklinde iki farklı yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Fold Katlanma Testinde!

Geçtiğimiz şubat ayında Samsung, Mayıs ayının ilk haftasında satışa sunulacak olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Fold'u resmi olarak tanıttı. Telefon, cihazı...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Renault Kadjar 2019
Otomobil

Renault Kadjar 2019 Fiyat Listesi