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Swiftkey’den Bir Yenilik Daha – AI Destekli Animasyonlu Emoji!

AR destekli cihazlarınız olmasa bile, AR destekli klavyeye sahip olmanız mümkün. İşte, Swiftkey klavyenin en yeni özelliği...

By Muhammed Arslan

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Swiftkey'den Bir Yenilik Daha - AI Destekli Animasyonlu Emoji!

Şu anda Microsoft’un sahip olduğu bir klavye uygulaması olan SwiftKey, sürekli olarak geliştirdiği yenilikler ön plana çıkıyor. En yeni olan yenilik ise bir kişinin 3B hayvan karakterine, kişinin yüz ifadesini eklemek oldu. Ayrıntılı yüz ifadelerini yansıtmak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıyor.

Bu özelliğe Swiftkey Puppet deniliyor. Özellik olarak iOS veya Samsung AR AROJO’larındaki Animoji’ye benziyor. Kullanıcılar kendilerini bir dinozor, kedi, baykuş, köpek veya panda olarak kaydedebilir.

Kullanımı oldukça basit, kamerayı seçecek, yüz ifadelerini kullanarak, kendi animasyonlu emojini oluşturacaksın. SwiftKey, bu özelliği oluşturmak için, her bireyin ifadelerini ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak belirleyebilecek derin bir sinir ağı kullandı. Bu algoritmatı tamamlamak için de gönüllülerden gelen binlerce resim ve videoyu analiz ettiğini söylüyor.

Swiftkey Puppet klavye uygulamasının içine gömülü olduğundan, kullanım kolaylığı değişiklik gösterse de hemen hemen her uygulamada çalışıyor. Örneğin, Slack, Facebook Messenger ve Telegram üzerinden kullanılabiliyor.

Swiftkey'den Bir Yenilik Daha - AI Destekli Animasyonlu Emoji!

Microsoft, SwiftKey’i üç yıldan daha fazla bir süre önce yaklaşık 250 milyon dolar karşılığında satın aldı. O zamandan beri şirket, klavyede web araması da dahil olmak üzere uygulamaya bir dizi yeni özellik getirdi. Hala da geliştirilmeye devam ediyor.

Yeni özelliği denemek için uygulamayı buradan  İndirebilirsiniz.

KaynakMicrosoft
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