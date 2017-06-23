Symantec Artık Kaynak Kodlarını Rusya ile Paylaşmayacağını Açıkladı

Reuters‘e göre, güvenlik firması Symantec, artık Rus makamlarına kaynak kodunu denetlemesine izin vermeyecek. Şirketin Kristen Batch, “Bu, ürünlerimizin dürüstlüğü için kabul etmeye istekli olmadığı bir risk oluşturuyor” dedi. Endişe, sözde bağımsız Federal Güvenlik Hizmetinin (FSB) kaynak kodunu incelemesine izin vererek, Rusya‘ya potansiyel yazılım güvenlik açıkları ve istismarlarını içten görüntüleyeceği endişesi.

Diğer şirketler, ülkenin 18,4 milyar dolarlık IT sektöründen yararlanabilmeleri için bu tür şeylere izin veriyor. Reuters’in kaynaklarından hiçbiri, uygulamanın sonucunda ortaya çıkan güvenlik ihlallerini açık bir örneğini sunamazken, güçlü bir rahatsızlık hissi vardı. Eski bir Ticaret Bölümü yetkilisi, “Bu bizim gerçek bir endişemiz olan bir şey” dedi. “Ne yapmak istediklerini kendinize sorabilirsiniz ve açıkça, istifade etmek için yararlanabilecekleri bilgi aramaya çalışıyorlar ve bu açık bir şekilde gerçek bir sorun.”

ABD, FSB’yi daha önce 2014 yılındaki büyük Yahoo e-posta saldırısı ve 2016 cumhurbaşkanlığı kampanyasında Hillary Clinton’ı hedef alan siber saldırılardan dolayı suçladı.

Bununla birlikte, bu tür isteklerde bulunan tek ülke Rusya değil. Örneğin, Çin, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz Mayıs ayında onaylamadan önce Microsoft’un ülkenin hükümeti için yaptığı Windows 10 sürümünü incelemek için iki yıl süren uzun bir geçmişi var.

IBM, Cisco, Hewlett Packard Enterprise ve McAfee, Rusya’ya kendi kaynak kodlarına erişmesine şimdiye kadar izin verdi.