2017’de Parmak İzi Tarayıcı, akıllı telefon güvenliği akla gelince hala en yaygın ve tercih edilen yöntem. Bu noktaya kadar, sensör her zaman ekran dışında bir yere konulmuştu. Şirketler birkaç yıldır ekranın altına taşımaktan bahsederken, hiç kimse bu teknolojiye sahip bir cihaz piyasaya sürmedi. Yılın başında Vivo, ekran altı parmak izi tarayıcısını içeren bir prototip gösterdi. Şimdi, Synaptics bir ekranın altında bulunabilen kendi parmak izi sensörünü ortaya koydu.

Firma yeni parmak izi sensörü Clear ID FS9500‘ün seri üretime geçtiğini ve özellikle akıllı telefonlar için tasarlandığını açıkladı. Synaptics’e göre, sensör ıslak, kuru veya hatta soğuk parmaklarla bile düzgün çalışacak. Diğer ürünleri gibi sensör de SentryPoint, Quantum Matcher, PurePrint ve SecureLink gibi teknolojilerle korunuyor.

Synaptics Mobil Bölüm Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kevin Barber şunları söyledi:

“Tüketiciler telefonun ön yüzünde parmak izi kimlik doğrulamayı tercih ediyorlar ve endüstri hızla çerçevesiz OLED sonsuzluk ekranlarına geçerken, parmak izi sensörünün doğal yerleşimi de ekranın içindedir.”

“Synaptics’in Clear ID parmak izi sensörleri, alternatif biyometrilden daha hızlı, daha kullanışlı ve daha güvenlidir ve bu optik teknoloji, akıllı telefon pazarında önemli bir yenilik değişimi ve fırsatı temsil etmektedir.”

Firma, bu teknolojiye sahip bir cihazın bir aydan kısa bir sürede CES 2018‘de açıklanacağını belirtti.