Sürekli olarak Google üzerinde aranan kelimelerden bir tanesi olan tablet açılmıyor, konusuna bugün bu haberimiz üzerinden gerekli açıklamayı yapacağız.

İlk olarak bizim aşağıda verdiğimiz önerileri cihazınıza uygulayın, ondan sonra servise vermeyi düşünün, bu söylediklerimiz ile beraber tabletiniz açılacaktır.

Güç ve ses kısma veya arttırma tuşlarına basılı tutun.

İlk olarak hiç açılmayan tabletiniz için soft reset atmayı deneyin, yani soft reset atmak nasıl olur? Soft reset atma için cihazınızın ilk önce güç ve ses kısma tuşuna 1 dakika süreye kadar basılı tutun, eğer cihaz hala kapanmadıysa ses arttırma tuşu ile deneyin, tabletiniz bu işlemden sonra açılacaktır.

Hala açılmıyor, ne yapmalıyım?

Eğer tabletiniz üzerinde sistem dosyalarından birini sildiyseniz tabletiniz ROM atmadan asla açılmaz, eğer sistem dosyalarına erişirken bu açılmama işlemi gerçekleşirse cihazınızı tekrar kurmalısınız.

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